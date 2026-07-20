El descapotable de BMW que fue un icono durante tres décadas desaparece

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 16:08h.

Otro deportivo que sucumbe a las normas anticontaminación

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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Los deportivos pequeños están perdiendo presencia a gran velocidad. Las nuevas normas de emisiones y las bajas ventas han reducido su espacio en el mercado. El último afectado es el BMW Z4, cuya producción ha terminado definitivamente en la planta de Magna, situada en Graz. Solo quedan las unidades ya fabricadas.

El adiós llega mediante el BMW Z4 Final Edition, una serie especial creada para cerrar una historia de tres décadas. Ni siquiera la incorporación de una caja de cambios manual consiguió mejorar suficientemente sus cifras comerciales. La marca alemana ha decidido no prolongar su fabricación y tampoco prepara, por ahora, un sucesor directo.

Un deportivo de los que ya no quedan

El Z4 ha resistido más que muchos de sus rivales. El Audi TT ya desapareció y el Toyota Supra, desarrollado junto al BMW, también ha llegado al final de su actual etapa. Los Porsche 718 Boxster y Cayman afrontan igualmente una profunda transformación. Una categoría que hace unos años reunía numerosas propuestas se ha quedado prácticamente vacía.

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BMW tampoco parece dispuesta a desarrollar inmediatamente un roadster eléctrico. La compañía sabe que estos coches tienen una demanda limitada incluso con motores de combustión. Fabricar una alternativa eléctrica implicaría una inversión difícil de justificar. La marca esperará para comprobar qué hacen Audi y Porsche antes de tomar una decisión.

El BMW Z4 se despide con la Final Edition

El último Z4 luce una pintura negra mate Frozen, combinada con unas llamativas pinzas de freno rojas. También incorpora llantas de aleación de 19 pulgadas. El habitáculo mantiene la misma combinación cromática. Utiliza cuero y Alcantara, además de numerosas costuras decorativas que refuerzan el carácter exclusivo de esta despedida.

BMW ofrece la Final Edition con las tres mecánicas disponibles. El sDrive20i de 197 CV cuesta 69.606 euros. El sDrive30i eleva la potencia hasta 258 CV y parte de 74.618 euros. Ambos utilizan un motor de cuatro cilindros y un cambio automático de ocho velocidades. El M40i, con seis cilindros en línea, 340 CV y motor de 3.0 litros, alcanza los 86.768 euros.