Toyota entra en guerra con Omoda y MG gracias a un SUV eléctrico muy rebajado y práctico para familias
Más de 200 CV y más de 500 km de autonomía eléctrica
Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca
Durante años, Toyota ha dominado el mercado con sus coches híbridos, pero ahora también quiere hacerse un hueco entre los SUV eléctricos. Para conseguirlo ha rebajado de forma importante el precio del bZ4X, un modelo pensado para plantar cara a marcas como Omoda o MG, que han ganado protagonismo gracias a sus ajustadas tarifas.
El Toyota bZ4X fue el primer vehículo 100% eléctrico desarrollado por la firma japonesa. Además de estrenar una nueva etapa para la marca, apuesta por un diseño muy diferente al del resto de la gama. Presenta una imagen moderna, con un frontal sin parrilla tradicional, pasos de rueda muy marcados y llantas de hasta 20 pulgadas, ofreciendo una estética que no pasa desapercibida.
El SUV eléctrico de Toyota para familias
También destaca por su tamaño. Con 4,69 metros de longitud y una generosa distancia entre ejes de 2,85 metros, ofrece un habitáculo muy amplio. A ello se suma un maletero de 452 litros, suficiente para cubrir las necesidades de una familia en el día a día o durante unas vacaciones. Es un SUV pensado para viajar con comodidad.
La gama está formada por dos versiones mecánicas. La primera desarrolla 204 CV y 265 Nm de par, utiliza una batería de 71,4 kWh y alcanza una autonomía de hasta 506 kilómetros. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Por encima se sitúa la variante de 218 CV con dos motores eléctricos y tracción total, que entrega 336 Nm y homologa hasta 470 kilómetros de autonomía.
Toyota anuncia el bZ4X desde 39.375 euros al contado o 37.175 euros financiado, con una propuesta de 339,75 euros al mes. Además, este importe puede reducirse todavía más al aplicar las ayudas públicas disponibles para la compra de vehículos eléctricos, situándolo en una posición muy competitiva frente a sus rivales.
Por este precio incluye el acabado Advance, que ya resulta muy completo. Cuenta con climatizador bizona, navegador online, asistente virtual por voz, pantalla multimedia, Bluetooth, retrovisor interior electrocromático, salidas de aire para las plazas traseras, maletero de doble fondo, freno de estacionamiento eléctrico y una segunda fila de asientos abatible para aumentar la capacidad de carga.