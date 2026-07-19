Más tecnológico y, para muchos, mejor que el Tesla Model Y y con una calidad de rodadura sobresaliente

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 18:51h.

BYD tiene un SUV eléctrico que compite sin problemas con el top ventas americano

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El mercado de los SUV eléctricos está viviendo una transformación acelerada y cada vez son más las marcas que plantan cara a los fabricantes tradicionales. Entre todas ellas, BYD se ha convertido en uno de los nombres propios del momento gracias a una gama de modelos que destaca por ofrecer mucha tecnología, un elevado nivel de calidad y precios muy competitivos. Uno de sus grandes protagonistas es el BYD Seal U, un SUV de tamaño medio que reúne espacio, confort y un equipamiento difícil de igualar por lo que cuesta.

Su propuesta resulta especialmente interesante para quienes buscan un coche familiar con un enfoque confortable, una gran dotación tecnológica y una experiencia de conducción refinada, sin necesidad de acudir a modelos mucho más caros.

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Un SUV amplio, cómodo y preparado para viajar

El BYD Seal U ha sido concebido pensando en las familias y en quienes realizan desplazamientos largos con frecuencia. Su carrocería ofrece unas dimensiones generosas que se traducen en un habitáculo muy espacioso, con plazas traseras especialmente amplias y un maletero capaz de responder sin problemas a las necesidades del día a día o de unas vacaciones.

Uno de sus puntos fuertes es la comodidad de marcha. La suspensión está configurada para absorber con eficacia las irregularidades del asfalto, ofreciendo una sensación de suavidad que se aprecia tanto en ciudad como en carretera. A ello se suma un buen aislamiento del ruido exterior, lo que permite disfrutar de un ambiente muy silencioso incluso cuando se circula por autopista.

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La dirección resulta precisa, mientras que la entrega de potencia del motor eléctrico es inmediata y progresiva, facilitando adelantamientos y maniobras con total naturalidad. Todo ello hace que la conducción sea relajada y agradable, una cualidad especialmente apreciada en un vehículo pensado para un uso familiar.

Tecnología de primer nivel y mucho equipamiento

El interior transmite una imagen muy moderna gracias a un diseño limpio y a la presencia de grandes superficies digitales. El elemento más llamativo es la enorme pantalla táctil central giratoria, que puede colocarse tanto en formato horizontal como vertical según las preferencias del conductor.

A ello se añade un cuadro de instrumentos completamente digital, un sistema multimedia rápido e intuitivo, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, actualizaciones remotas y un avanzado asistente por voz que permite controlar diferentes funciones del vehículo sin apartar las manos del volante.

El equipamiento de serie también juega un papel muy importante en su atractivo. Dependiendo de la versión, puede incorporar techo panorámico, asientos eléctricos calefactados y ventilados, cámara de visión de 360 grados, cargador inalámbrico para smartphones, iluminación ambiental, acceso sin llave y un amplio conjunto de asistentes de conducción que mejoran tanto la seguridad como el confort durante los desplazamientos.

Otro aspecto diferencial es la utilización de la batería Blade desarrollada por la propia BYD, una tecnología que destaca por su elevada durabilidad, su seguridad y una buena eficiencia energética.

En conjunto, el BYD Seal U representa una de las propuestas más completas del mercado dentro de los SUV eléctricos. Combina un diseño atractivo, una calidad de fabricación convincente, un interior muy espacioso, abundante tecnología y una calidad de rodadura sobresaliente que invita a recorrer kilómetros con total comodidad. Todo ello acompañado de una excelente relación entre precio y equipamiento que lo convierte en una alternativa muy seria para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin renunciar al confort ni a la tecnología.