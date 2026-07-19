Coches y Motos 19 JUL 2026 - 15:08h.

Es una trail que se ha ido renovando hasta convertirse en una de las mejores elecciones posibles

Honda crea una scooter con diseño de todoterreno

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Hay motos y motos, pero la Voge 525 DSX nos parece una de las mejores que recordamos haber visto en mucho tiempo. No solamente por su increíble diseño, que nos deja a todos con la boca abierta, y que llama la atención rápidamente, sino también por su comportamiento, sus prestaciones y su avanzado nivel de equipamiento. Y tampoco queríamos olvidarnos de mencionar su razonable precio, siendo más barata que la Honda CB 500 X, una de sus rivales directas.

Es una trail que se ha ido renovando hasta convertirse en una de las mejores elecciones posibles, con una rebaja de precio y con la homologación Euro 5+, aunque en el interior se mantiene sin cambios. Porque no le hace falta tocar nada en el propulsor de dos cilindros que tiene, con una cilindrada de 494 centímetros cúbicos, de cuatro válvulas y doble árbol de levas, que ya es sensacional. Entrega una potencia de 47,6 CV, el límite de lo permitido para el carné A2, y ofrece un par máximo de 44,5 Nm.

Dispone de varios modos de conducción, con control de tracción desconectable, y tampoco le falta el embrague anti-rebote o la iluminación full LED. Y también queremos resaltar la gran autonomía que tiene esta moto, gracias a una impresionante capacidad del depósito de combustible, que es de 16,5 litros. A nivel estético, brilla por su imponente presencia, con un frontal característico en forma de pico de pato, y su peso neto es de 190 kilos.

La Voge 525 DSX está valorada en 5.392 euros

De todo lo que hemos comentado previamente, nos quedamos con el precio tan razonable que tiene la Voge 525 DSX, que la coloca como una de las grandes oportunidades del mercado, al poder ser tuya a cambio de apenas un total de 5.392 euros.