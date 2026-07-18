El Kia más desconocido empieza a conquistar el mercado por ser uno de los más bonitos de la marca

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 04:01h.

Kia tiene un nuevo SUV en Europa que ya huele a éxito

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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No todos los éxitos de Kia llegan rodeados de publicidad. Mientras modelos como el Sportage o el Niro acaparan buena parte de la atención, hay otro SUV que empieza a hacerse un hueco gracias a una receta muy diferente. Se llama Seltos. Y combina un diseño muy atractivo con una gran dosis de practicidad.

Su imagen es uno de sus grandes argumentos. Tiene un frontal contundente. Una silueta musculosa. Y una trasera con una firma luminosa muy reconocible. Conserva el nuevo lenguaje de diseño de la marca coreana. Pero aporta una personalidad propia. El resultado es un SUV que, para muchos, está entre los más bonitos de toda la gama.

Así es el último Kia que ha llegado a Europa

Además, ofrece unas dimensiones muy equilibradas. Mide 4,43 metros de largo y disfruta de una batalla de 2,69 metros. Eso se traduce en un habitáculo amplio y un maletero de 536 litros, uno de los mejores de su categoría. Una ventaja importante frente a muchos de sus rivales directos, como el Renault Austral o el Nissan Qashqai.

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La gama arranca en 27.270 euros. Bajo el capó aparece un motor de 180 CV y 265 Nm de par máximo. Es suficiente para mover el conjunto con soltura. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. El consumo homologado se sitúa en 6,8 litros cada 100 kilómetros.

El equipamiento no deja nada que desear

El comportamiento también juega a su favor. Ofrece una conducción cómoda en ciudad. Pero mantiene una buena estabilidad cuando llegan las curvas o los viajes largos. La suspensión prioriza el confort. La dirección resulta precisa. Y el aislamiento del habitáculo ayuda a disfrutar de trayectos más relajados.

En equipamiento, la gama se organiza en cuatro acabados: Concept, Drive, GT-Line y X-Line. Y desde el acabado Concept, el equipamiento ya es muy completo. Incluye faros LED, climatizador automático bizona, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, llave inteligente con arranque por botón, retrovisores eléctricos y calefactables, barras de techo y una gran pantalla curva de 12,3 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.