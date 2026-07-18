Más elegante y, para muchos, mejor que el BMW X1 y con un comportamiento dinámico excepcional

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 20:01h.

Mercedes tiene un SUV compacto que se sitúa un escalón por encima de su compatriota

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El Mercedes GLA se ha consolidado como una de las referencias entre los SUV compactos premium gracias a una propuesta que combina diseño, calidad, tecnología y una conducción especialmente refinada. En un segmento donde compite con modelos tan conocidos como el BMW X1, el Audi Q3 o el Volvo XC40, el SUV de la firma de la estrella destaca por ofrecer una imagen más elegante y una experiencia al volante que convence tanto en ciudad como en carretera.

Su diseño es uno de sus principales argumentos. Sin recurrir a líneas excesivamente agresivas, el GLA consigue transmitir deportividad y sofisticación al mismo tiempo. La parrilla delantera de gran tamaño, los faros de diseño afilado y una silueta con proporciones muy equilibradas hacen que su presencia resulte especialmente atractiva. Es un SUV que mantiene el carácter premium propio de Mercedes-Benz, pero con un enfoque moderno que sigue siendo plenamente actual.

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En el interior ocurre algo parecido. El habitáculo ofrece un ambiente cuidado, con materiales de buena calidad, ajustes precisos y un diseño que transmite sensación de vehículo de una categoría superior. Las dos pantallas digitales integradas en el salpicadero siguen siendo uno de sus elementos más reconocibles, mientras que el sistema multimedia destaca por su rapidez de funcionamiento, su facilidad de uso y un elevado nivel de conectividad.

Un SUV pensado para disfrutar conduciendo

Aunque muchos compradores de este tipo de vehículos priorizan el confort o la practicidad, el Mercedes GLA también pone el foco en las sensaciones al volante. Su comportamiento dinámico es uno de los aspectos más valorados por quienes buscan un SUV que ofrezca algo más que una posición de conducción elevada.

La dirección resulta precisa, el chasis transmite confianza y las suspensiones logran un equilibrio muy conseguido entre comodidad y estabilidad. En ciudad se mueve con soltura gracias a unas dimensiones contenidas, mientras que en carretera demuestra un aplomo que invita a recorrer muchos kilómetros con total tranquilidad.

La gama mecánica también es amplia y permite adaptarse a distintos perfiles de conductor. Hay versiones de gasolina con tecnología de hibridación ligera, alternativas diésel para quienes recorren largas distancias cada año e incluso variantes con tracción total para quienes necesitan un plus de seguridad sobre superficies deslizantes.

Las cajas de cambio automáticas de doble embrague contribuyen igualmente a esa sensación de refinamiento. Sus transiciones son rápidas, suaves y apenas perceptibles durante la conducción diaria, algo que incrementa el confort en cualquier situación.

Tecnología, confort y equipamiento premium

Otro de los grandes atractivos del Mercedes GLA reside en su equipamiento. Dependiendo del acabado, puede incorporar asistentes avanzados a la conducción, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, cámaras de visión de 360 grados, faros LED de última generación, climatización automática, asientos eléctricos o un completo sistema de navegación conectado.

El espacio interior también responde a las necesidades de una familia. Las plazas traseras ofrecen un buen nivel de habitabilidad para adultos y el maletero proporciona una capacidad suficiente para afrontar tanto el día a día como viajes de vacaciones sin demasiadas limitaciones.

En conjunto, el Mercedes GLA demuestra que sigue siendo uno de los SUV premium más equilibrados del mercado. Su combinación de diseño elegante, comportamiento dinámico, tecnología y calidad de construcción hacen que continúe siendo una de las alternativas más interesantes para quienes desean un vehículo sofisticado, cómodo y agradable de conducir sin necesidad de dar el salto a un SUV de mayor tamaño.