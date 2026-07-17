Más completa y, para la mayoría, mejor que la Honda CB500X y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 17:41h.

Tiene avanzado nivel de equipamiento y de tecnología, sin renunciar a la estética

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

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La Honda CB 500 X ahora tiene un rival muy duro, pues hay mucha gente que coloca a la Moto Marini Alltrhike como una de las mejores alternativas que se pueden conseguir a día de hoy, al ser mucho más completa, y tener un comportamiento ejemplar. Lo cierto es que mires por donde la mires es muy difícil ignorar todo lo que ofrece esta moto, desde buenas prestaciones hasta un avanzado nivel de equipamiento y de tecnología, sin renunciar a la estética.

Es una auténtica todoterreno que hereda la esencia de las trail noventeras, una montura excelente para todo tipo de uso, con una parte ciclo claramente enfocada al off-road, aunque también se adapta a la perfección a las carreteras. Con un peso neto de 170 kilos, es muy sencilla de manejar, y gracias a un depósito de 18,5 litros de combustible, la autonomía de la que presume es sencillamente increíble, ya que te permite recorrer largas distancias sin problema.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 450 centímetros cúbicos, y una potencia declarada de 45 CV a 8.000 revoluciones por minuto, así como un par motor de 44 Nm a 6.500 rpm. No le faltan detalles tan importantes como el embrague anti-rebote, varios modos de conducción, ABS trasero o control de tracción, y por supuesto también queremos mencionar la pantalla digital TFT de buen tamaño que tiene incorporada.

La Moto Marini Alltrhike se encuentra a la venta a cambio de 5.990 euros

La Moto Marini Alltrhike se presume como una oportunidad muy interesante para poder llevarte a casa una moto sensacional en todos los sentidos, a cambio de un precio minúsculo. Y es que con 5.990 euros tienes más que suficiente para que pueda ser de tu propiedad.