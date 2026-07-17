La apuesta de Cupra frente al Toyota RAV4 que destaca por diseño y tecnología

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 15:51h.

Eficiente como el Toyota RAV4, pero mucho más deportivo

El Cupra León tiene un problema mayúsculo

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En un mercado donde muchos SUV apuestan por la practicidad por encima de todo, el Cupra Terramar busca un camino diferente. Quiere conquistar a quienes valoran el diseño tanto como la tecnología. También a los que desean un coche cómodo para viajar, pero con un carácter muy deportivo. Por eso se presenta como una interesante alternativa al Toyota RAV4, con una personalidad mucho más marcada.

A simple vista deja claro que no pretende pasar desapercibido. Sus 4,52 metros de longitud, las líneas afiladas y la estética característica de Cupra le dan una presencia muy llamativa. A ello suma un maletero de 642 litros, uno de los mayores de su categoría. Es un SUV pensado para viajar con comodidad, sin renunciar a una imagen moderna y diferente.

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Máxima deportividad sin renunciar a la eficiencia

La gama comienza con un precio de 45.456 euros al contado o 44.606 euros financiados, según la oferta publicada por la marca. La versión de acceso utiliza un motor 1.5 eTSI microhíbrido de 150 CV y 250 Nm, asociado a un cambio automático DSG. Gracias a la tecnología MHEV disfruta de la etiqueta ECO de la DGT, acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos y homologa un consumo de 6,2 litros cada 100 kilómetros.

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Para quienes buscan una mayor eficiencia, Cupra también ofrece una interesante variante híbrida enchufable. Combina un motor de gasolina con otro eléctrico para desarrollar 204 CV y 350 Nm de par. Además, puede recorrer hasta 117 kilómetros en modo eléctrico, suficiente para realizar muchos desplazamientos diarios sin consumir combustible. Su consumo homologado es de solo 0,5 litros cada 100 kilómetros con la batería cargada.

El equipamiento está a la altura del conjunto

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Incluso desde las versiones más sencillas incorpora faros LED, climatizador, acceso Keyless-Go, instrumentación digital, sistema multimedia de última generación, conectividad CUPRA CONNECT, cámara y sensores de aparcamiento, volante deportivo y asientos con un marcado diseño dinámico. Todo ello crea un ambiente moderno y muy cuidado.

En materia de seguridad, el Terramar tampoco se queda atrás. Dispone de asistentes de conducción como el control de crucero, ayuda al aparcamiento, múltiples airbags, frenada automática, control electrónico de estabilidad y diferentes sistemas de asistencia que hacen la conducción más sencilla tanto en ciudad como en carretera.