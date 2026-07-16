Más refinado y, para muchos, mejor que el Mazda CX-5, ideal para la ciudad y para viajes de fin de semana

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 13:12h.

Un tapado entre los SUV premium a tener muy en cuenta

Mazda tiene el coche híbrido que menos consume

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No todos los SUV apuestan por la deportividad. Algunos prefieren conquistar por confort, calidad y una imagen diferente. Es el caso del DS 7. El modelo francés juega en el terreno de las marcas premium. Lo hace con argumentos suficientes para convencer a quienes buscan algo distinto a los SUV tradicionales. Y, en su versión de acceso, tiene un precio muy atractivo.

Con 4,59 metros de longitud y una batalla de 2,74 metros, ofrece un habitáculo amplio y muy bien aprovechado. También presume de un maletero de 555 litros, ampliable hasta 1.752 litros. Es un SUV pensado para viajar con comodidad. Pero también resulta manejable en ciudad gracias a unas dimensiones equilibradas.

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Así es el DS 7 más barato

Actualmente ya no puede configurarse a medida. Solo está disponible mediante unidades en stock. Su precio parte de 38.576 euros, mientras que al contado cuesta 40.063 euros. Precios que son para una versión que equipa un motor diésel BlueHDi de 130 CV y 300 Nm de par máximo. Va asociado a una caja automática de ocho velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos, alcanza 195 km/h y homologa un consumo medio de 5,5 litros cada 100 kilómetros, una cifra especialmente interesante para quienes realizan muchos kilómetros.

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Habitáculo y equipamiento totalmente premium

El equipamiento también juega un papel importante. De serie incorpora los sofisticados faros DS Pixel LED Vision 3.0, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, sistema multimedia DS Iris System, climatizador automático bizona, acceso y arranque manos libres, cámara trasera HD y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

El nivel de confort está por encima de la media. Incluye asientos delanteros calefactados con reglajes eléctricos, memoria para el conductor, parabrisas calefactado, retrovisores eléctricos con funciones avanzadas, llantas de 19 pulgadas y un completo paquete de asistentes de seguridad con frenada automática de emergencia y alerta de atención del conductor.