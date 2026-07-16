La propuesta que se lo pone muy difícil al Audi Q3 con un diseño más atractivo y mucho equipamiento

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 08:24h.

No es tan popular como el Audi Q3 o el Mercedes GLA, pero no escatima en calidad y es mucho más fiable

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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Dentro del segmento de los SUV premium, casi todas las miradas se dirigen hacia los fabricantes alemanes. Sin embargo, hay una alternativa japonesa que cada vez convence a más conductores. El Lexus UX apuesta por una receta distinta. Más refinamiento. Mucha calidad. Hay que tener en cuenta que Lexus es, junto a Toyota, la marca más fiable del planeta. Y todo ello con una estética que, para muchos, resulta incluso más llamativa que la del Audi Q3.

Su imagen no pasa desapercibida. La gran parrilla delantera, los faros afilados y la característica firma luminosa trasera le aportan mucha personalidad. Además, sus 4,49 metros de longitud permiten disfrutar de un coche cómodo en ciudad y suficientemente amplio para viajar. El maletero de 367 litros no es el mayor de la categoría, pero responde bien al uso diario.

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Fiabilidad firmada por Toyota, calidad premium y mucha elegancia

El interior mantiene el mismo nivel. Todo transmite sensación de cuidado. Los materiales son agradables al tacto. Los ajustes están muy bien ejecutados. La insonorización también merece una mención especial. Es un SUV pensado para recorrer kilómetros con tranquilidad y confort, algo que siempre ha caracterizado a la marca japonesa.

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Otro argumento importante es el precio. El Lexus UX está disponible desde 39.500 euros financiado mediante el programa Lexus Privilege o 42.650 euros al contado. No pretende ser la opción más económica del segmento. Su objetivo es ofrecer una elevada calidad, un gran nivel tecnológico y un equipamiento muy completo desde el primer escalón de la gama.

Ideal para todo, ciudad y carretera, y un consumo de risa

La versión de acceso utiliza la mecánica 300h, un sistema híbrido autorrecargable que desarrolla 199 CV. Combina un motor de gasolina de dos litros con otro eléctrico y un cambio automático e-CVT. Gracias a ello obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Homologa un consumo de apenas 5 litros cada 100 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y ofrece un funcionamiento especialmente suave tanto en ciudad como en carretera.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. De serie incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, techo solar, climatizador bizona, cuadro de instrumentos digital, navegador, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, acceso sin llave, cámara trasera y sensores de aparcamiento. A ello se suman asistentes como el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril o la alerta de tráfico cruzado.