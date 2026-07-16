Más barato que el BYD Atto 2 y, para la mayoría, más atractivo

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 07:03h.

Nuevo SUV low cost llega a España con hasta 197 CV de potencia y casi 400 km de autonomía

BYD tiene un todo en uno con un diseño top y un precio imbatible

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La ofensiva de las marcas chinas en Europa no se detiene. Ahora es Leapmotor quien mueve ficha con el lanzamiento del nuevo B03X, un SUV eléctrico que ya está disponible en España. Su principal argumento es que cuesta alrededor de 5.000 euros menos que un BYD Atto 2, pero llega con un diseño moderno, mucho equipamiento y una gama pensada para competir de tú a tú con los modelos más populares del segmento.

El nuevo B03X aterriza en uno de los segmentos más competidos del mercado. Tendrá que enfrentarse a modelos como el BYD Atto 2, que arranca en 26.540 €, pero también a otros SUV eléctricos de precio contenido. Mientras que su estrategia se basa en ofrecer mucho equipamiento desde la versión básica y mantener unas tarifas especialmente competitivas.

Dos versiones a elegir para el nuevo rival del BYD Atto 2

La oferta arranca con la versión Pro, disponible desde 24.264 euros. Utiliza un motor eléctrico de 177 CV y 200 Nm de par máximo, asociado a una batería LFP de 39,8 kWh. Toda la potencia se envía al eje delantero. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos, alcanza 160 km/h de velocidad máxima y homologa una autonomía de 292 kilómetros según el ciclo WLTP.

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Desde el acabado Life, el equipamiento resulta muy completo. Incluye faros LED, cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas, pantalla multimedia de 14,6 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, bomba de calor, carga bidireccional V2L, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento delante y detrás, cámara trasera y una amplia colección de asistentes a la conducción.

Hasta 197 CV de potencia y casi 400 km de autonomía

Quienes busquen mayores prestaciones pueden optar por la versión ProMax, que eleva la potencia hasta 197 CV. Mantiene los 200 Nm de par, pero incorpora una batería LFP de 53 kWh, suficiente para alcanzar una autonomía WLTP de 382 kilómetros. Conserva la tracción delantera, firma el 0 a 100 km/h en 8,6 segundos y limita su velocidad máxima a 160 km/h. Su precio parte de 28.264 euros.

Además del incremento de autonomía, el acabado Design añade un ambiente más premium. Incorpora llantas de aleación de 18 pulgadas, iluminación ambiental, tapicería de cuero ecológico, asientos delanteros calefactables, reglajes eléctricos para el conductor, volante calefactable y una práctica cámara de visión de 360 grados, muy útil para maniobrar en ciudad.