Más elegante y, para muchos, mejor que el Opel Astra y con un diseño que marca tendencia

Coches y Motos 15 JUL 2026 - 06:46h.

Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

Esta versión del Opel Corsa es perfecta para el día a día

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Las berlinas ya no viven su mejor momento. Los SUV acaparan casi toda la atención. Aun así, algunos fabricantes siguen apostando por este tipo de carrocería. Y cuando uno se cruza con un Alfa Romeo Giulia, entiende perfectamente por qué. Hay coches que cumplen. Y otros que consiguen despertar algo más.

Han pasado ya varios años desde su lanzamiento. Sin embargo, el tiempo parece haber tratado bien al modelo italiano. Sigue siendo uno de los coches con más personalidad de su segmento. Incluso muchos conductores consideran que su imagen resulta más atractiva que la de propuestas mucho más recientes. Frente a un Opel Astra, juega en otra liga por planteamiento, pero demuestra que el diseño sigue siendo uno de sus mayores argumentos.

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El deportivo premium que eligen quienes todavía confían en las berlinas

No todo es cuestión de estética. También ofrece unas proporciones muy equilibradas. Con 4,64 metros de longitud y una batalla de 2,82 metros, transmite aplomo en carretera. Además, dispone de un maletero de 480 litros, suficiente para afrontar viajes o el uso diario sin complicaciones.

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El Alfa Romeo Giulia parte actualmente de 44.700 euros al contado o 41.270 euros financiados. No es una berlina barata y tampoco pretende serlo. Su objetivo es ofrecer algo diferente. Un automóvil con personalidad, un diseño que sigue marcando tendencia y un excelente comportamiento.

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La dirección del Giulia responde con rapidez. El chasis invita a enlazar curvas. Y la suspensión logra un compromiso muy conseguido entre comodidad y precisión. No busca ser la berlina más blanda ni la más radical. Busca que conducir siga siendo una experiencia agradable.

Una gama muy completa

La versión de acceso equipa un motor diésel 2.2 de 160 CV y 450 Nm, asociado a un cambio automático. Firma un consumo medio de solo 5 litros cada 100 kilómetros, acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos y alcanza 220 km/h. Para quienes quieren más, la gama incorpora variantes de 210, 280 y hasta 520 CV.

El equipamiento tampoco se queda atrás. Desde el acabado Sprint incorpora faros Full LED Matrix, cuadro digital de 12,3 pulgadas, navegador, Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico, cámara trasera, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento y numerosos asistentes de seguridad. Todo ello acompañado por materiales cuidados y un ambiente claramente orientado al conductor.