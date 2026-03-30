Más moderno que el Opel Astra y, para la mayoría, más atractivo: el compacto que está dando mucho que hablar

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 08:43h.

Un rara avis que mantiene a raya a los SUV en plena fiebre por los todocamino

La ganga en mayúsculas ahora es este Opel Corsa

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El Toyota Corolla sigue siendo uno de los coches más vendidos del mundo. También en España. En plena fiebre por los SUV, resiste. Y por eso está dando de que hablar. No solo eso. Sigue destacando. Un compacto que no pasa de moda. Su diseño es uno de sus grandes argumentos. Es moderno. Muy afilado. Y con una estética más deportiva. Para muchos, incluso más atractivo que el Opel Astra. También más personal. Y con más carácter visual.

Pero no todo es imagen. También destaca por su fiabilidad. Es uno de sus puntos fuertes históricos. Mecánicas robustas. Costes contenidos. Y una gran durabilidad. Un coche pensado para durar años sin problemas.

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Un compacto que resiste a la fiebre por los SUV

En cuanto a dimensiones, está muy bien resuelto. Mide 4.370 mm de largo, con 1.790 mm de ancho y 1.460 mm de alto. Es ágil. Fácil de conducir. Y muy cómodo tanto en ciudad como en carretera. El maletero ofrece 361 litros. Puede ampliarse hasta 1.052 litros. No es el mayor del segmento. Pero cumple. Es práctico. Y suficiente para el uso diario y viajes ocasionales. Frente a rivales como el SEAT León, el Ford Focus o el Mercedes-Benz Clase A, el Corolla destaca por su eficiencia, su fiabilidad y su equilibrio. Un compacto que sigue dando guerra.

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En el apartado mecánico, la versión de acceso apuesta por la eficiencia. Monta un motor 1.8 HEV de 140 CV. Con cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Y consume solo 4,4 l/100 km. Su precio parte desde 27.450 euros al contado o 26.200 euros financiando.

También hay una versión para los más exigentes

Para quienes buscan más prestaciones, existe una opción superior. El 2.0 HEV de 196 CV. Más potente. Más rápido. Hace el 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. Y mantiene un consumo contenido de 4,6 l/100 km. Disponible desde 31.500 euros.

El equipamiento Active Plus es muy completo. Incluye pantalla de 10,5 pulgadas, climatizador bizona, faros LED y sistema Toyota Safety Sense con actualizaciones remotas. También conectividad total.