El Kia más bonito de la historia de la marca es de 2021

Coches y Motos 14 JUL 2026 - 17:04h.

El EV6 inauguró una nueva etapa para la marca coreana

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

Compartir







Hay modelos que marcan un antes y un después en la trayectoria de un fabricante, y el Kia EV6 es uno de ellos. Cuando fue presentado en 2021, no solo sorprendió por tratarse de un coche completamente eléctrico desarrollado sobre una plataforma específica, sino también por un diseño que rompía por completo con todo lo que la marca había hecho hasta ese momento. Su estética futurista, su elevada carga tecnológica y unas prestaciones de primer nivel hicieron que muchos lo señalaran como el Kia más atractivo jamás fabricado.

Lejos de quedarse como una simple apuesta de diseño, el EV6 ha demostrado con el paso de los años que también es uno de los eléctricos más completos de su categoría. Su equilibrio entre autonomía, confort, prestaciones y tecnología le ha permitido mantenerse como una de las referencias del segmento, incluso con la llegada de nuevos rivales.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

Un diseño que cambió la imagen de Kia

El Kia EV6 supuso un auténtico cambio de rumbo para la marca surcoreana. Su carrocería mezcla rasgos propios de un crossover, un turismo deportivo y un SUV, dando como resultado una silueta muy diferente a la de cualquier otro modelo de la gama.

El frontal destaca por unas ópticas muy estilizadas y una interpretación completamente nueva de la característica parrilla de Kia. Las líneas del capó y los marcados pasos de rueda aportan una imagen musculosa sin perder elegancia, mientras que la vista lateral llama la atención por una línea de techo descendente que le confiere un aspecto claramente deportivo.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

La zaga es probablemente el elemento más reconocible del vehículo. La gran firma luminosa que recorre toda la anchura del coche y el prominente alerón superior crean una imagen muy moderna que sigue resultando actual varios años después de su lanzamiento.

El interior también supuso un enorme salto para Kia. El diseño apuesta por un ambiente minimalista presidido por dos grandes pantallas curvas que agrupan la instrumentación digital y el sistema multimedia. La calidad de los materiales, los acabados y el cuidado por los detalles sitúan al EV6 en un nivel claramente superior al de muchos modelos generalistas.

Gracias a su plataforma específica para vehículos eléctricos, el espacio interior también resulta especialmente generoso. Los pasajeros disfrutan de unas plazas traseras muy amplias y de un suelo prácticamente plano que mejora el confort durante los viajes.

Tecnología de referencia y una conducción muy refinada

El Kia EV6 no solo destaca por su diseño. Bajo la carrocería esconde una de las arquitecturas eléctricas más avanzadas del mercado. Su plataforma de 800 voltios permite realizar recargas ultrarrápidas, reduciendo considerablemente el tiempo necesario para recuperar una gran parte de la batería durante los viajes.

La gama ofrece diferentes configuraciones mecánicas, desde versiones orientadas a maximizar la eficiencia hasta variantes de altas prestaciones con tracción total y una aceleración capaz de rivalizar con la de numerosos deportivos.

La autonomía también se sitúa entre sus principales argumentos. Las versiones equipadas con la batería de mayor capacidad permiten recorrer más de 500 kilómetros con una sola carga, una cifra que convierte al EV6 en un vehículo perfectamente válido tanto para el uso diario como para realizar largos desplazamientos.

En marcha transmite una sensación claramente premium. El silencio de funcionamiento, el excelente aislamiento del habitáculo y una suspensión que combina comodidad y estabilidad permiten viajar con un elevado nivel de confort. Además, el bajo centro de gravedad proporcionado por la batería mejora el comportamiento en curva y aporta una gran sensación de seguridad.

A todo ello se suma un completo equipamiento tecnológico, con asistentes avanzados a la conducción, conectividad de última generación, actualizaciones de software y múltiples funciones orientadas a facilitar la vida del conductor.

El Kia EV6 marcó un punto de inflexión para la firma surcoreana y cambió la percepción que muchos tenían sobre la marca. Su diseño sigue siendo uno de los más personales del mercado, mientras que su tecnología y sus prestaciones continúan situándolo entre los eléctricos más completos de la actualidad. Para muchos aficionados, sigue siendo el Kia más bonito de la historia y el modelo que abrió definitivamente una nueva etapa para el fabricante.