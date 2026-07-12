7 años de garantía, híbrido a precio de Dacia Duster, pero mejor en todo y firmado por Kia

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 05:02h.

Aunque su nueva generación ha sido presentada, el modelo saliente sigue siendo una opción muy inteligente

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Kia presentó recientemente la nueva generación del XCeed, que mejora en casi todo al actual. También se conocen los precios, y estos son más altos que los del modelo saliente. Es por eso que, optar por el XCeed saliente es una de las compras inteligentes del momento. Ofrece un nivel muy alto de calidad, una imagen moderna y, además, mantiene los 7 años de garantía que distinguen a la marca coreana.

Su planteamiento sigue siendo muy actual. No es un SUV convencional ni un compacto al uso. Combina lo mejor de ambos mundos. Mide 4,395 metros de largo, 1,826 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,650 metros. El espacio tampoco es un problema gracias a un maletero de 426 litros, ampliable hasta 1.378 litros. Entre sus rivales aparecen modelos como el Peugeot 408, el Volkswagen Taigo o el Renault Arkana.

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Menos de 20.000 euros para el Kia XCeed saliente

La gama comienza con una versión anunciada desde 19.220 euros. Equipa un motor 1.0 T-GDI de 115 CV y 200 Nm de par máximo, asociado a un cambio manual. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,7 segundos, alcanza 182 km/h y registra un consumo medio de 5,7 l/100 km. Un conjunto pensado para quienes buscan un coche equilibrado para el uso diario.

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Sin embargo, quienes quieran un punto extra de eficiencia pueden optar por la versión microhíbrida. Este sistema combina un motor 1.5 turbo con tecnología MHEV, desarrolla 140 CV y 253 Nm de par, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT y mejora las prestaciones sin disparar el consumo. Es, para muchos, la variante más recomendable de toda la gama.

Un equipamiento que se mantiene muy actual

Desde el acabado Drive, el equipamiento ya resulta muy completo. Incluye navegador Kia Connect con pantalla de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, cuadro de instrumentos Supervision, sensores de aparcamiento traseros, sensor automático de luces y puertos USB y USB-C para las plazas delanteras y traseras.

A todo ello se suma una amplia dotación de asistentes a la conducción. Destacan la frenada automática de emergencia con reconocimiento de peatones, el control electrónico de estabilidad, el asistente de arranque en pendiente, el control de presión de los neumáticos y diferentes sistemas electrónicos destinados a mejorar la seguridad y el confort en cualquier desplazamiento.