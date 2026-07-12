No es el coche más bonito de Toyota, pero sí el híbrido más vendido

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 17:28h.

Los datos confirman el gran dominio de Toyota en el sector de los híbridos

Toyota convierte al Corolla en una bestia

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Los coches híbridos siguen dominando el mercado español. Cada vez son más los conductores que apuestan por esta tecnología gracias a sus bajos consumos, la etiqueta ECO y un coste de uso muy contenido. Los datos de ventas de 2026 reflejan esta tendencia y sitúan a Toyota como la gran protagonista de un segmento que no deja de crecer.

Durante junio de 2026, según los datos publicados por Anfac, se matricularon 111.894 turismos en España, un 0,8 % más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 58.890 correspondieron a vehículos microhíbridos o híbridos autorrecargables, un espectacular crecimiento del 26,21 %, hasta alcanzar una cuota de mercado del 45,86 %.

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Toyota domina el mercado de los híbridos en España

En ese escenario hay un claro vencedor. El Toyota Corolla volvió a situarse como el híbrido más vendido del mercado español con 2.449 unidades, por delante del Toyota Yaris Cross, que registró 2.105 matriculaciones. Tras ellos aparecen modelos como el Volkswagen T-Roc, el Omoda 5, el Nissan Qashqai, el Kia Sportage, el Toyota C-HR, el Kia Niro, el Peugeot 2008 y el Renault Symbioz.

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El dominio del compacto japonés no se limita a un solo mes. En el acumulado de 2026, el Toyota Corolla también ocupa la primera posición con 13.379 unidades vendidas. El segundo puesto vuelve a ser para el Toyota Yaris Cross, con 10.879 matriculaciones, mientras que el Nissan Qashqai completa el podio con 9.806 unidades.

El Toyota Corolla también manda en el ranking anual

Además, Toyota consigue colocar hasta cuatro modelos entre los diez híbridos más vendidos del año. Al liderazgo del Corolla y la segunda posición del Yaris Cross se suman el Toyota Yaris, cuarto con 8.698 unidades, y el Toyota C-HR, quinto con 8.417 matriculaciones. Un resultado que confirma el enorme peso de la marca japonesa dentro del mercado híbrido.

Estos datos también reflejan la evolución del mercado. Entre enero y junio se matricularon 519.283 coches nuevos en España, un 5,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 306.666 fueron microhíbridos o híbridos autorrecargables, un incremento del 20,76 % respecto a 2025.