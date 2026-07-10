El Kia más atractivo es el eléctrico más vendido

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 22:46h.

El EV3 triunfa en nuestro país

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

Compartir







La movilidad eléctrica continúa ganando protagonismo en el mercado español y cada vez son más los fabricantes que logran situar alguno de sus modelos entre los coches más vendidos. Sin embargo, destacar en un segmento tan competitivo no resulta sencillo, especialmente cuando Tesla sigue ocupando las primeras posiciones. Aun así, Kia ha conseguido hacerse un hueco entre los líderes gracias al EV3, un SUV eléctrico que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del año.

El modelo coreano ha logrado situarse como el tercer coche eléctrico más vendido en España durante el mes de junio, confirmando la excelente acogida que está teniendo desde su lanzamiento. Su éxito no responde únicamente a una cuestión de precio, sino a una combinación muy equilibrada de diseño, tecnología, autonomía y practicidad que lo convierten en una de las opciones más completas de su categoría.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

Un diseño moderno que marca diferencias

El Kia EV3 adopta buena parte del lenguaje de diseño estrenado por el EV9, aunque adaptado a unas dimensiones mucho más compactas. El resultado es un SUV con una imagen muy personal, alejada de las líneas convencionales que predominan en muchos de sus competidores.

El frontal destaca por una firma luminosa muy característica y unas formas rectas que transmiten sensación de robustez. La vista lateral apuesta por unas proporciones equilibradas, mientras que la zaga incorpora pilotos verticales que refuerzan su personalidad y hacen que resulte fácilmente reconocible incluso a distancia.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

En el interior también queda patente el importante salto de calidad realizado por Kia durante los últimos años. El salpicadero presenta un diseño limpio y minimalista, con un claro protagonismo de las pantallas digitales y una distribución de los mandos pensada para facilitar su utilización durante la conducción.

La habitabilidad es otro de sus puntos fuertes. A pesar de tratarse de un SUV compacto, ofrece un espacio muy generoso para los ocupantes, especialmente en las plazas traseras, mientras que el maletero proporciona una capacidad suficiente para responder a las necesidades de una familia durante el uso cotidiano o en viajes de vacaciones.

Tecnología, autonomía y una propuesta muy equilibrada

Uno de los factores que mejor explican el éxito comercial del Kia EV3 es su equilibrio general. La gama ofrece distintas configuraciones de batería que permiten adaptarse tanto a quienes utilizan el coche principalmente en ciudad como a aquellos que realizan desplazamientos de larga distancia.

La autonomía disponible permite afrontar con tranquilidad la mayoría de los trayectos diarios, mientras que la compatibilidad con sistemas de carga rápida reduce notablemente los tiempos de espera durante los viajes.

El equipamiento tecnológico también juega un papel importante. Dependiendo de la versión elegida, el EV3 puede incorporar asistentes avanzados a la conducción, control de crucero adaptativo, cámaras de visión periférica, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, navegador de última generación y múltiples funciones conectadas que mejoran la experiencia al volante.

En marcha, el SUV coreano destaca por ofrecer una conducción muy confortable. La entrega inmediata de potencia propia del motor eléctrico proporciona una respuesta rápida y agradable, especialmente en circulación urbana, mientras que el buen aislamiento acústico y una suspensión bien ajustada hacen que los desplazamientos por carretera resulten especialmente cómodos.

El hecho de haberse convertido en uno de los coches eléctricos más vendidos de España confirma que Kia ha acertado plenamente con la propuesta del EV3. Su combinación de diseño atractivo, buena autonomía, amplio equipamiento, calidad de construcción y un posicionamiento competitivo dentro del mercado hacen de este SUV una de las alternativas más interesantes para quienes buscan iniciarse en la movilidad eléctrica con un vehículo moderno, práctico y preparado para responder a las necesidades del día a día sin renunciar a realizar viajes con total tranquilidad.