Más bonita y, para muchos, mejor que la Yamaha MT-09; una naked que lo tiene todo

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 12:47h.

Una joya de coleccionista, y que se ha ido renovando y actualizando hasta hacerla insuperable

Yamaha tiene la mejor crossover deportiva accesible

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A pesar de que la Yamaha MT-09 siempre se mantenga como una de las mejores motos que se han creado nunca, hay otras que le plantan cara y que le hacen competencia, poniendo las cosas difíciles. Y hemos encontrado una naked que lo tiene absolutamente todo, a la que cuesta encontrarle algún punto débil. Este es el caso de la Triumph Street Triple 765 R, una joya de coleccionista, y que se ha ido renovando y actualizando hasta hacerla insuperable.

En 2025 por fin obtuvo la ansiada homologación Euro 5+, y recientemente se le añadió un nuevo color para que elijas. A nivel estético, se pueden decir muy pocas cosas negativas en esta moto, mientras que en el interior se esconde un propulsor de 765 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de alcanzar los 120 CV de potencia y los 80 Nm de par motor, con una respuesta elástica y mucho empuje desde el bajo y el medio régimen.

Gracias a una caja de cambios recortada, se logran fulgurantes subidas de vueltas para disfrutar de un sonido característico, y se incluye de serie el quickshifter y el embrague anti-rebote, además de contar con cuatro modos de conducción, control de tracción, ABS sensible a la inclinación o control anti-caballito. Y la joya de la corona es una pantalla TFT en la instrumentación que permite gestionar todo y controlar la información más importante.

La Triumph Street Triple 765 R supone un desembolso de 11.095 euros

Para llevarte a casa la Triumph Street Triple 765 R, se necesita un desembolso de 11.095 euros, lo que a todos nos parece una verdadera ganga, y un chollo que merece mucho la pena aprovechar. Por lo tanto, no lo pienses y ten claro que tienes que darle una oportunidad.