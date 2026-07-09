Yamaha saca del mercado la moto más icónica de la marca

Coches y Motos 09 JUL 2026 - 16:27h.

La más icónica de la marca

La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

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Yamaha se despedirá una moto que muchos consideran todavía a día de hoy como la más icónica de la marca. Esto se debe a que cuenta con una excelente reputación por su fiabilidad y la calidad de sus componentes, así como sus prestaciones y su excelente diseño. Nos referimos a la YZR R6, que se convirtió en un éxito inmediato cuando salió a la venta, y que se ha mantenido como una de las super deportivas más buscadas y solicitadas.

Ya han pasado 27 años desde que vio la luz, en 1999, dejando a todos boquiabiertos por su diseño, claramente inspirado en el de las motos de competición, con un chasis Deltabox de aluminio y un motor tetra cilíndrico superior a los 100 CV de potencia, algo nunca antes visto en una moto de 600 centímetros cúbicos de cilindrada. Y esto precisamente fue lo que la hizo convertirse en un éxito inmediato y en una de las más vistas en la calle.

Sufrió una gran remodelación en 2006, y desde 2021 únicamente pasó a fabricarse en caso de reserva previa, y con uso exclusivo para circuito, al no poder cumplir con la normativa Euro 5+. Lógicamente, esto hizo que el número de ventas disminuyera notablemente, aunque todavía se mantenía en unas buenas cifras. Pero han decidido sepultar uno de sus modelos más conocidos, que se dejará de fabricar a partir del mes de febrero. Hasta entonces, seguirán vendiendo bajo reserva.