Rieju tiene un nuevo scooter que, para muchos, mejora a modelos más caros

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 01:49h.

Compartir







En Rieju no dejan de lanzar modelos que consiguen conquistar a todos rápidamente, y el último ejemplo de esto que comentamos es un scooter que tiene un coste al alcance de todos los bolsillos, y que consigue superar a modelos mucho más caros. Es simplemente sensacional, y además de puede conducir sin problema alguno en caso de que únicamente dispongas del carné de coche. Así es la X-Over 125, que fue presentada por primera vez en el mes de noviembre, durante el salón EICMA de Milán.

Presume de una estética maciza y de líneas rectas, con un frontal presidido por una gran óptica circular full LED, que destaca por un gran túnel central y un cómodo asiento para dos plazas, con hueco debajo para guardar dos cascos integrales. El motor que esconde en su interior es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, de cuatro tiempos y cuatro válvulas, con una potencia declarada de 14,6 CV, dotado de sistema Start&Stop y control de tracción.

A pesar de su contenido precio y de ser una moto pensada para los principantes, no se queda atrás en el apartado de equipamiento, con una instrumentación por pantalla TFT a color con conectividad mirror link, arranque por llave remota, control de presión de los neumáticos, pantalla deriva brisas ajustable, puños calefactables, piñas retroiluminadas y mucho más. Descubre todo lo que te ofrece con más profundidad, y valora su adquisición si buscas algo del estilo.

La Rieju X-Over 125 apenas supone una inversión de 3.930 euros

Para llevarte a casa la Rieju X-Over 125 no necesitas hacer ninguna gran inversión que ponga en peligro tu economía. Simplemente se necesitan un total de 3.930 euros, lo que es un chollo, pudiendo elegir libremente entre el color gris o el negro, ya que ambas cuestan lo mismo.