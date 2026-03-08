Rieju recupera el icono de los años 90

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 20:46h.

La marca es española, pero la tecnología y la producción ha tenido ayuda asiática

La nueva Rieju es buena, bonita y muy barata

En Rieju han tenido una idea fantástica, como ha sido la de recuperar una moto que fue un icono de los años 90, pero actualizándola y haciéndola más moderna, con un resultado sensacional que salta a la vista. Y es que han logrado crear una trail con estética dakariana y un verdadero enfoque todoterreno, con un gran depósito y un precio muy contenido para entrar en el mundo de la aventura. La marca es española, pero la tecnología y la producción ha tenido ayuda asiática, algo que se nota.

Dentro de las principales virtudes que podemos destacar de esta moto nos encontramos con su ligero peso, de apenas 137 kilos, así como una increíble capacidad del depósito, que provoca que puedas tener una gran autonomía, gracias a sus impresionantes 21 litros. Esta Rieju Aventura Rally 307 es todo lo que andabas buscando, y apuesta por una estética claramente inspirada en las motos de Dakar. De momento, podemos decir que han creado una obra de arte.

La idea de Rieju es triunfar con motos grandes, no solo con las de 50 cc, y por eso han creado este modelo, pensado para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. El motor es mono cilíndrico de 293 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido e inyección electrónica, acompañado de un cambio de seis velocidades con embrague anti-rebote. La potencia máxima que entrega es de 33,5 CV, y un par motor de 27 Nm, llegando a alcanzar los 140 kilómetros por hora como velocidad punta.

Una Rieju Aventura Rally 307 disponible por 4.694 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de esta Rieju Aventura Rally 307, lo único que vas a tener que hacer es desembolsar un total de 4.694 euros, lo que nos parece una cantidad perfectamente asumible.