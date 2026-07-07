Peugeot y Opel tienen un nuevo rival: el Skoda Epic baja de precio y ofrece más de 500 km de autonomía

Coches y Motos 07 JUL 2026 - 13:54h.

Un SUV eléctrico que cada vez dará más de que hablar

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

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El mercado de los SUV eléctricos compactos se está convirtiendo en uno de los más disputados de Europa. Modelos como el Peugeot E-2008 o el Opel Mokka-e ya tienen un nuevo competidor dispuesto a ponerles las cosas difíciles. Se trata del nuevo Skoda Epiq, un modelo que apuesta por una excelente relación entre precio, tecnología y autonomía para conquistar a quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

El nuevo Skoda Epiq parte de 30.276 euros antes de aplicar promociones o ayudas públicas. Sin embargo, con los descuentos disponibles puede anunciarse desde 22.800 euros, una cifra especialmente competitiva dentro de su categoría. Además, la financiación contempla una entrada de 4.809,75 euros, cuotas de 130 euros al mes durante 35 mensualidades, un pago adicional de 4.500 euros en el mes 12 y una cuota final de 17.951,55 euros.

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Así es el nuevo SUV eléctrico de Skoda

Con 4,17 metros de longitud, el Epiq ofrece un tamaño perfecto para moverse por ciudad sin renunciar a un habitáculo amplio. Destaca especialmente su maletero de 475 litros, una capacidad superior a la de muchos rivales directos. Abatiendo los respaldos posteriores alcanza 1.344 litros, lo que permite afrontar viajes familiares o transportar objetos voluminosos con total comodidad.

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De momento la gama está formada por una única versión mecánica. Equipa un motor eléctrico de 210 CV y 290 Nm de par máximo, asociado a la tracción delantera. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en solo 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h, ofreciendo unas prestaciones más que suficientes para cualquier tipo de desplazamiento.

Más de 500 km de autonomía en ciclo urbano

La energía procede de una batería de iones de litio de 51,5 kWh, con la que homologa una autonomía de 437 kilómetros según el ciclo WLTP. No obstante, en conducción urbana y bajo condiciones favorables puede superar los 500 kilómetros, una cifra que lo convierte en una opción especialmente interesante para quienes utilizan el coche principalmente en ciudad y alrededores. Además, registra un consumo medio de apenas 13,1 kWh cada 100 kilómetros.

El equipamiento también juega a su favor. Desde el primer nivel incorpora asistente de carril adaptativo, reconocimiento de semáforos y señales de tráfico, parada automática en señales de Stop, cámara panorámica Top View con visión 3D, sistema Cross Assist 2.0 para detectar objetos en intersecciones y siete airbags, incluido uno central entre los asientos delanteros.