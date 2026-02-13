Skoda apunta a un nuevo éxito con el lanzamiento del Epiq

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 16:39h.

La marca checa lo tiene todo listo para su llegada en la segunda mitad de 2026

Skoda convierte el Fabia en un deportivo

Skoda vuelve a jugar una carta muy inteligente. El nuevo Skoda Epiq llegará en 2026 con una propuesta clara. SUV compacto, 100% eléctrico, práctico y bien equipado. Pero, sobre todo, con una gama de motores muy bien pensada para distintos tipos de conductor.

Por tamaño encaja perfectamente en el segmento clave. Mide 4.171 mm de largo, 1.798 mm de ancho y 1.581 mm de alto. La batalla de 2.601 mm asegura buen espacio interior. El maletero es uno de sus grandes puntos fuertes, con 475 litros que pueden crecer hasta 1.344 litros. Muy Skoda.

La gama mecánica se articula en tres versiones eléctricas, todas con tracción delantera y cambio automático de una sola relación. Dos de ellas apuestan por baterías LFP de 37 kWh, mientras que la más potente utiliza una batería de iones de litio de 51,5 kWh. Diferentes necesidades. Diferentes soluciones.

El Epiq 35 es la versión de acceso. Ofrece 85 kW (115 CV) y un par máximo de 267 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos y alcanza 150 km/h. Su batería LFP le permite hasta 315 km de autonomía WLTP, con un consumo muy ajustado de 13 kWh/100 km. Ideal para ciudad.

El Epiq 40 sube un escalón. Mantiene la misma batería LFP de 37 kWh, pero aumenta la potencia hasta 99 kW (135 CV). El par se mantiene en 267 Nm. Mejora claramente las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, sin penalizar autonomía ni consumo. Es la opción más equilibrada.

Llegará a finales de año con tres versiones mecánicas

En lo alto de la gama está el Epiq 55. Aquí ya hablamos de 155 kW (210 CV) y 290 Nm de par. Monta la batería grande de 51,5 kWh, con una autonomía de hasta 430 km WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza 160 km/h. Es rápido. Y muy completo.

El equipamiento de serie acompaña desde el inicio. Asistente de carril avanzado, reconocimiento de señales y semáforos, parada automática en Stop, cámara 3D, detección de tráfico cruzado y siete airbags, incluido el central delantero. Seguridad de primer nivel.

Y todo esto con un precio de salida por debajo de los 25.000 euros. Llegará a finales de año. Con esta gama de motores, estas cifras y ese precio, el Škoda Epiq tiene todas las papeletas para convertirse en el próximo gran éxito eléctrico de la marca.