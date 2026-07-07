Tan convincente como el Mercedes GLC, pero más económico y con una calidad impecable

Coches y Motos 07 JUL 2026 - 08:33h.

Además, es uno de los SUV más fiables del mercado actual

Mercedes lleva al CLA al siguiente nivel

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Antes de entrar en las cifras, conviene recordar que Lexus lleva años construyendo una reputación basada en la calidad, la fiabilidad y el confort. El NX es uno de los mejores ejemplos de esa filosofía. Compite directamente con modelos como el Mercedes GLC o el BMW X3, pero lo hace con un precio más contenido y una mecánica híbrida que destaca por su eficiencia.

Actualmente, el Lexus NX 350h está disponible desde 54.050 euros al contado o 51.100 euros si se financia, frente a un precio de catálogo de 56.800 euros. Una diferencia importante si se tiene en cuenta que muchos de sus rivales premium superan con facilidad los 60.000 euros antes de añadir equipamiento opcional. Por eso se ha convertido en una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un SUV de alta gama sin disparar el presupuesto.

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El SUV a tener en cuenta por quienes buscan un premium a precio razonable

Bajo el capó esconde un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina 2.5 con un propulsor eléctrico. La potencia conjunta alcanza los 242 CV. Toda la fuerza llega al eje delantero mediante una transmisión automática. Es un coche pensado para viajar con comodidad, aunque tampoco renuncia a ofrecer buenas prestaciones cuando se le exige.

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Los datos hablan por sí solos. Completa el 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. Al mismo tiempo mantiene un consumo medio de solo 5,7 litros cada 100 kilómetros, con unas emisiones de 129 g/km de CO₂. Una combinación difícil de igualar dentro del segmento premium, especialmente en vehículos de este tamaño.

La fiabilidad de Toyota y un diseño más futurista

El acabado Premium+, incluido en esta versión, ofrece una dotación muy completa. Incorpora llantas de 18 pulgadas, una gran pantalla táctil de 14 pulgadas, navegación online, portón trasero eléctrico, acceso sin llave Smart Entry, sensores de aparcamiento y el avanzado paquete de asistentes Lexus Safety System+3, uno de los sistemas de seguridad más completos de la categoría.

Frente al Mercedes GLC, el NX apuesta por una filosofía diferente. El modelo alemán destaca por su refinamiento y variedad mecánica, pero también exige una inversión mayor. El SUV japonés responde con una fiabilidad reconocida, unos costes de uso contenidos y un funcionamiento híbrido especialmente agradable en ciudad y carretera.