Kawasaki pone al alcance la Z650 RS, la moto para quienes buscan un uso diario sin complicaciones

Coches y Motos 06 JUL 2026 - 05:12h.

Existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2

El nuevo scooter de Kawasaki es, para muchos, el más bonito de la marca

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Kawasaki ha hecho una gran oferta para que todo el mundo pueda conseguir la Z 650 RS, uno de los mejores modelos que tienen en el catálogo, y que es definida como perfecta para aquellos que busquen una moto para el uso diario, y también, para las escapadas de fin de semana. Es una moto con un toque retro y neo clásico que nos enamora, y con unas prestaciones magníficas, que además se ha mejorado recientemente, a nivel estético y funcional.

Existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2, lo que es de agradecer, y nos llama la atención su estilo elegante, dominado por el depósito de gasolina redondeado, con una decoración sutil tanto en el depósito como en el colín. Dentro de la moto se encuentra un propulsor de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 690 centímetros cúbicos, que cuenta con doble árbol de levas y es de refrigeración líquida, declarando una potencia de 68 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 64 Nm a 6.700 rpm.

Tiene un indicador de conducción eficiente, embrague anti-rebote y control de tracción a dos niveles, aunque lo mejor de todo es que su consumo no supera los 4,4 litros por cada 100 kilómetros. Es sencilla, pero efectiva, y te permite disfrutar al máximo de la conducción en todo tipo de rutas, moviéndote libremente por las carreteras o incluso por caminos de tierra, aunque no es su principal propósito. Y no nos sorprende que sea una de las más cotizadas.

La Kawasaki Z 650 RS tiene un precio base de 8.399 euros

Si lo que buscas es conseguir esta Kawasaki Z 650 RS, entonces bastará con pagar un total de 8.399 euros, que es una cifra muy apetecible, y hay que sumar que incluye seguro gratuito, gracias a una oferta especial.