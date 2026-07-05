Peugeot impulsa el 3008, el SUV que muchos consideran uno de los más atractivos de su segmento

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 21:06h.

Este SUV francés destaca por un diseño muy top y mucha tecnología de serie

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 3008 lleva años siendo uno de los modelos más importantes para la marca francesa, pero su última generación supone un paso adelante en prácticamente todos los apartados. Con un diseño completamente renovado, una imagen más deportiva y un interior cargado de tecnología, este SUV quiere consolidarse como una de las opciones más deseadas de su categoría. Además, las promociones disponibles permiten acceder a él en condiciones especialmente competitivas, reforzando todavía más su atractivo.

Frente a rivales que apuestan por líneas más conservadoras, el 3008 ofrece una personalidad muy marcada. Peugeot ha apostado por un diseño que no deja indiferente y que busca conquistar a quienes quieren un SUV con una estética diferente, sin renunciar al confort, al espacio y a unas mecánicas eficientes para el uso diario.

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Un diseño rompedor acompañado de un interior de última generación

La nueva generación del Peugeot 3008 abandona la silueta tradicional de los SUV compactos para acercarse a un estilo fastback, con una caída del techo más pronunciada que aporta una imagen mucho más dinámica. El frontal incorpora una firma lumínica muy característica, una parrilla integrada en la carrocería y unas líneas afiladas que transmiten una sensación de modernidad desde cualquier ángulo.

La zaga también apuesta por un diseño muy trabajado, con pilotos unidos visualmente y una carrocería que combina deportividad y elegancia. Todo ello convierte al 3008 en uno de esos modelos que llaman la atención incluso estando aparcados.

El habitáculo mantiene esa filosofía diferencial. El nuevo Peugeot Panoramic i-Cockpit es el gran protagonista del interior, gracias a una gran pantalla flotante que integra la instrumentación y el sistema multimedia en una única superficie. Este diseño crea un ambiente muy tecnológico y mejora la experiencia de conducción.

A ello se suma una cuidada selección de materiales, una buena calidad de fabricación y numerosos espacios para guardar objetos. Las plazas delanteras destacan por su comodidad, mientras que las traseras ofrecen espacio suficiente para que cuatro adultos viajen con total confort. El maletero también mantiene una capacidad muy competitiva dentro del segmento, lo que convierte al 3008 en un vehículo perfectamente válido para el uso familiar.

Mecánicas electrificadas y un elevado nivel de equipamiento

Uno de los aspectos más interesantes del Peugeot 3008 es la variedad de motorizaciones disponibles. La gama incluye versiones híbridas ligeras con etiqueta ECO y alternativas híbridas enchufables que permiten recorrer buena parte de los desplazamientos cotidianos utilizando únicamente energía eléctrica, reduciendo tanto el consumo como las emisiones.

Estas mecánicas se combinan con transmisiones automáticas que destacan por su suavidad y por ofrecer una conducción cómoda tanto en ciudad como en carretera. Además, el buen aislamiento acústico y el trabajo realizado en la suspensión permiten disfrutar de un elevado confort incluso durante viajes largos.

El equipamiento también juega un papel protagonista. Dependiendo de la versión elegida, el 3008 puede incorporar asistentes avanzados a la conducción, control de crucero adaptativo, cámaras de visión de 360 grados, faros matriciales LED, climatizador de varias zonas, carga inalámbrica para teléfonos móviles y un completo sistema de conectividad.

Con esta propuesta, Peugeot demuestra que es posible ofrecer un SUV con una imagen muy diferenciada, un elevado nivel tecnológico y una conducción agradable sin tener que dar el salto a modelos premium. El 3008 continúa siendo una de las referencias del segmento gracias a su equilibrio entre diseño, calidad, eficiencia y equipamiento, manteniéndose como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un vehículo moderno y versátil.