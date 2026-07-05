Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Yamaha Tracer 7 y con un confort que sorprende

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 06:33h.

Compartir







Una de las mejores adquisiciones que se pueden hacer todavía a día de hoy es la Yamaha Tracer 7, aunque hay otros modelos que también son muy apetecibles, y que no tienen nada que envidiarle. Es el caso de la Suzuki GSX 8R, una sport turismo de cilindrada media, que es perfecta para los usuarios que buscan una moto divertida y sencilla de manejar, con un buen rendimiento, y sobre todo, con una comodidad claramente por encima de la media.

Equipa un propulsor de dos cilindros en paralelo, de 776 centímetros cúbicos de cilindrada, con cuatro válvulas por cilindro, capaz de entregar una potencia de 83 CV a 8.500 revoluciones por minuto, además de un par máximo de 78 Nm a 6.800 rpm. En la marca nipona han intentado encontrar un equilibrio para lograr una potencia controlable desde bajas revoluciones, y por eso le han instalado el Suzuki Cross Balancer, que suprime las vibraciones para contribuir a ese suave funcionamiento.

La tecnología que tiene instalada es de última generación, gracias al paquete propio de Suzuki SIRS, que incluye el control de tracción, el quickshifter bidireccional, el sistema de arranque sencillo, el asistente de bajas revoluciones, el ABS en dos niveles o el acelerador electrónico para elegir entre tres modos de conducción. Y la instrumentación se acaba de completar mediante una pantalla TFT digital que cuenta con modo de día y modo de noche.

Aprovecha el descuento de la Suzuki GSX 8R

La Suzuki GSX 8R está de oferta, lo que permite conseguirla a cambio de una cifra mucho más accesible que de normal. Y es que su nuevo precio es de apenas 7.999 euros, tras un importante descuento de 2.000 euros a su coste original, lo que la convierte en una opción perfecta en todos los sentidos.