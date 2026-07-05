Honda pone al alcance la CB500 Hornet, la moto perfecta para quienes buscan diversión y bajo consumo

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 03:01h.

Este año ha tenido una actualización que le ha añadido tres colores

Muy buena, tanto como la Honda NX500, pero a precio de derribo

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Cuando hablamos de las mejores motos que existen, una de ellas es la Honda CB 500 Hornet, que es perfecta para los usuarios que buscan diversión y con un coste de mantenimiento reducido, gracias a su bajo consumo. Una descripción en la que encaja perfectamente esta moto, que es una naked deportiva de media cilindrada, pensada para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y que este año ha tenido una actualización que le ha añadido tres colores.

Asimismo, también se le ha instalado el novedoso sistema E-Clutch para cambiar de marcha de manera automática, que ya viene de serie, sin tener que pagar ningún extra. Por lo tanto, es una moto más completa y divertida que nunca, pues sigue contando con un propulsor sensacional, de dos cilindros en línea, con cuatro válvulas por cilindro, de 471 centímetros cúbicos de cilindrada. Entrega una potencia de 47 CV a 8.600 revoluciones por minuto, y un par máximo de 43 Nm a 6.500 rpm.

Dispone de control de tracción y de embrague anti-rebote, y la parte ciclo se ha analizado con detalle para conseguir que tenga todo lo necesario, con un rendimiento descomunal. El estilo del que presume esta moto es claramente deportivo, con faro delantero afilado, y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color y con conectividad para navegación, que se maneja mediante una piña retroiluminada.

La Honda CB 500 Hornet cuesta 6.550 euros

Si deseas hacerte con la Honda CB 550 Hornet, entonces hará falta que inviertas un total de 6.550 euros, lo que nos parece una cantidad muy apetecible, que se puede pagar sin problema alguno. En la firma del Ala Dorada la han hecho al alcance de todos, y es uno de los motivos que explica su éxito en ventas.