Gonzalo Serrano pone a prueba el nuevo Suzuki e Vitara, el primer eléctrico de la marca

Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 14:49h.

Suzuki da un paso importantísimo en su historia, con el primer eléctrico de la marca: Gonzalo Serrano se pone al volante

Gonzalo Serrano prueba una de las mayores apuestas de Renault para este 2026: el nuevo Clio

Compartir







Suzuki entra de lleno en la movilidad eléctrica con el nuevo e Vitara, el primer modelo 100% eléctrico de su historia. Gonzalo Serrano lo ha probado en el programa 'Más que Coches', donde destaca tanto su personalidad estética como su comportamiento dinámico y el completo equipamiento de la versión S3 AllGrip, equipada con tracción total. "Vamos a probar un coche que es una auténtica primicia para la marca. Es la primera vez que fabrican un vehículo 100% eléctrico", subraya el periodista, que define su diseño como "una estética diferente" y asegura que los modelos japoneses de la firma tienen "una personalidad muy marcada".

Con 4,27 metros de longitud, el Suzuki e Vitara apuesta por una imagen robusta, con pasos de rueda ensanchados, techo en contraste, numerosos detalles en negro y un frontal de inspiración muy japonesa. En el interior, Serrano destaca la amplitud del habitáculo, el doble panel digital formado por instrumentación y sistema multimedia, así como la facilidad de uso de sus controles. "Está muy equipado el coche", resume antes de enumerar elementos como los asientos y el volante calefactados, tapicería de cuero, asiento del conductor con reglajes eléctricos, acceso y arranque sin llave, faros LED automáticos, iluminación ambiental con 12 colores y un sistema de visión de 360 grados mediante cuatro cámaras.

PUEDE INTERESARTE Suzuki mejora a dos de sus SUV más populares

Gonzalo Serrano, al volante del Suzuki e Vitara

La versión probada combina un motor eléctrico delantero de 174 CV y otro trasero de 65 CV para desarrollar una potencia conjunta de 184 CV, alimentados por una batería de litio-ferrofosfato de 61 kWh. Homologa un consumo de 16,6 kWh/100 km y ofrece una autonomía de hasta 395 kilómetros en uso mixto, que puede alcanzar los 526 kilómetros en circulación urbana. Además, admite recargas del 10 al 100% en 5 horas y 30 minutos con corriente alterna de 12 kW, mientras que en carga rápida en corriente continua pasa del 10 al 60% en 45 minutos. Completa sus credenciales con una velocidad máxima de 150 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos.

Durante la prueba, Gonzalo Serrano pone especialmente en valor el comportamiento del SUV eléctrico japonés. "Tiene un comportamiento dinámico muy agradable", afirma, resaltando que "el coche se sitúa bien en las curvas, no tiene balanceo de carrocería y la dirección lo coloca donde tú ves, donde quieres ir". También elogia la frenada, "más que suficiente para sujetar el coche en todo momento", y la calibración de la dirección asistida, especialmente útil en maniobras urbanas. El e Vitara dispone de tres modos de conducción —Eco, Normal y Sport— para adaptar la respuesta del vehículo a cada situación. La gama del primer eléctrico de Suzuki partirá de un precio cercano a los 35.000 euros, una cifra que podrá reducirse con las ayudas vigentes a la compra de vehículos eléctricos.