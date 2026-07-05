Coches y Motos 05 JUL 2026 - 19:55h.

El Duster es, como lo ha sido siempre, una compra inteligente para los que buscan relación calidad-precio

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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En un mercado en el que los SUV no dejan de crecer en precio, encontrar un modelo que combine espacio, tecnología y un coste de adquisición razonable es cada vez más complicado. Sin embargo, el Dacia Duster continúa demostrando que no hace falta gastar una fortuna para disfrutar de un vehículo versátil y preparado para afrontar prácticamente cualquier situación. Su última generación mantiene la filosofía que lo ha convertido en un éxito comercial, pero añade un diseño más atractivo, una mayor carga tecnológica y nuevas motorizaciones que amplían sus posibilidades.

Lejos de perder su esencia, el Duster evoluciona para adaptarse a las exigencias actuales sin renunciar a uno de sus mayores argumentos: ofrecer mucho por muy poco. Esa combinación sigue situándolo como una de las compras más inteligentes entre los SUV compactos.

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Un diseño renovado y un interior mucho más moderno

El nuevo Duster presenta una imagen completamente actualizada. Su carrocería adopta líneas más marcadas, un frontal con una identidad visual más contundente y una silueta que transmite una sensación de robustez superior. Los pasos de rueda ensanchados, las protecciones de plástico y la elevada altura libre al suelo mantienen su carácter aventurero, uno de los rasgos que siempre lo han diferenciado de muchos de sus competidores.

Pese a esta evolución estética, continúa siendo un coche pensado para un uso muy variado. Se mueve con soltura en ciudad gracias a unas dimensiones contenidas, pero también resulta cómodo para viajar y afrontar pistas o caminos donde otros SUV de enfoque más urbano encuentran mayores limitaciones.

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El interior también ha dado un importante salto adelante. El nuevo salpicadero apuesta por un diseño más limpio y funcional, con materiales de mejor apariencia y una distribución mucho más cuidada. Las versiones más equipadas incorporan una pantalla multimedia de gran tamaño, cuadro de instrumentos digital y una completa oferta de asistentes a la conducción que mejoran tanto la seguridad como el confort durante la marcha.

Otro de sus puntos fuertes sigue siendo la amplitud. Tanto las plazas delanteras como las traseras ofrecen espacio suficiente para viajar con comodidad, mientras que el maletero mantiene una capacidad muy competitiva para responder a las necesidades de una familia o de quienes realizan escapadas con frecuencia.

Una gama adaptada a cualquier necesidad

Uno de los motivos del éxito del Duster es la variedad de versiones disponibles. Dacia ofrece diferentes alternativas mecánicas para responder a perfiles de conductor muy distintos, desde quienes buscan el menor coste de utilización hasta aquellos que priorizan la eficiencia.

La oferta incluye motores de gasolina, variantes bifuel capaces de funcionar con GLP y disfrutar de la etiqueta ECO, versiones con tecnología microhíbrida e incluso una mecánica híbrida completa para reducir el consumo sin depender de recargas externas.

Además, el Duster conserva una característica que cada vez resulta menos habitual en este segmento: la posibilidad de equipar tracción total. Esta opción amplía notablemente sus capacidades fuera del asfalto y lo convierte en una alternativa muy interesante para quienes viven en entornos rurales, frecuentan carreteras de montaña o simplemente buscan un plus de seguridad cuando las condiciones meteorológicas se complican.

Todo ello se completa con unos costes de mantenimiento ajustados, un consumo contenido y un precio de adquisición que sigue siendo uno de los más competitivos del mercado. Gracias a ese equilibrio entre funcionalidad, equipamiento, eficiencia y coste, el Dacia Duster continúa siendo una referencia absoluta entre los SUV de su categoría y una de las opciones más recomendables para quienes buscan sacar el máximo partido a cada euro invertido.