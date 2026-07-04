Coches y Motos 04 JUL 2026 - 11:33h.

El SUV eléctrico checo es una de las mejores opciones en su segmento

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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La llegada del Skoda Elroq confirma que el mercado de los SUV eléctricos está entrando en una etapa en la que la autonomía, el equipamiento y el precio deben ir de la mano. La marca checa ha conseguido reunir esos tres ingredientes en un modelo que quiere convertirse en una de las referencias de su segmento y que, por cifras y posicionamiento, pone en una situación complicada a algunos de sus rivales más conocidos. Con hasta 578 kilómetros de autonomía homologada y un precio muy competitivo, el Elroq se presenta como una de las opciones más interesantes para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

Este nuevo SUV compacto aprovecha la experiencia del Grupo Volkswagen en el desarrollo de vehículos eléctricos, pero añade el enfoque práctico que siempre ha caracterizado a Skoda. El resultado es un coche pensado tanto para el uso diario como para largos desplazamientos, sin obligar al conductor a realizar constantes paradas para recargar la batería.

Un SUV eléctrico con espacio, autonomía y tecnología

El Skoda Elroq se sitúa en uno de los segmentos con mayor crecimiento del mercado europeo. Sus dimensiones lo convierten en una alternativa ideal para familias, pero también para quienes buscan un vehículo cómodo para la ciudad sin renunciar a un interior amplio y un maletero de gran capacidad.

Uno de sus principales argumentos es la variedad de versiones disponibles. La gama ofrece diferentes configuraciones mecánicas y varias opciones de batería, permitiendo elegir entre modelos más asequibles o variantes orientadas a recorrer largas distancias. En el caso de la versión con mayor autonomía, la cifra de hasta 578 kilómetros permite afrontar viajes con mucha tranquilidad y reduce una de las principales preocupaciones de quienes todavía dudan en pasarse al coche eléctrico.

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A ello se suma una plataforma moderna que admite carga rápida en corriente continua, reduciendo considerablemente los tiempos necesarios para recuperar buena parte de la batería durante un viaje.

En el interior, Skoda mantiene su filosofía de funcionalidad. El habitáculo ofrece una buena sensación de calidad, una gran pantalla central para el sistema multimedia, instrumentación digital y numerosos asistentes a la conducción que facilitan tanto los desplazamientos urbanos como los viajes por carretera.

Una alternativa muy seria frente a sus principales rivales

Uno de los aspectos que más está llamando la atención del Skoda Elroq es su excelente relación entre precio y prestaciones. En un momento en el que muchos SUV eléctricos todavía presentan tarifas elevadas, la marca checa apuesta por una estrategia mucho más competitiva, permitiendo acceder a un vehículo moderno, bien equipado y con una autonomía destacada sin disparar el presupuesto.

Precisamente esa combinación lo convierte en un rival directo de modelos como el Volkswagen ID.4 o el Peugeot E-3008, dos de las referencias del segmento hasta ahora. Frente a ellos, el Elroq propone un equilibrio especialmente atractivo entre coste de adquisición, espacio interior, tecnología y eficiencia.

Además, el diseño también supone un paso adelante para la marca. El nuevo lenguaje estético de Skoda ofrece una imagen más moderna y robusta, con líneas limpias, una firma luminosa muy característica y una presencia que transmite mayor sofisticación sin perder el carácter práctico de la firma.

En definitiva, el Skoda Elroq llega en un momento clave para el mercado eléctrico. La combinación de un precio competitivo, una autonomía que alcanza los 578 kilómetros, un habitáculo amplio y un completo equipamiento lo convierten en una de las propuestas más equilibradas de su categoría. Todo ello hace que este SUV tenga argumentos más que suficientes para captar la atención de muchos compradores que hasta ahora estaban mirando opciones de Volkswagen, Peugeot o incluso marcas de segmentos superiores.