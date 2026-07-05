Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Toyota RAV4 y perfecto para viajar en familia

Coches y Motos 05 JUL 2026 - 01:14h.

Este SUV tiene argumentos de sobra para hacer dudar a quienes quieren un Toyota RAV4

Toyota tiene el que es, para muchos, el mejor coche para viajar

Compartir







Cuando se habla de SUV híbridos para viajar en familia, es casi imposible no pensar en el Toyota RAV4. Durante años ha sido una de las grandes referencias del segmento gracias a su fiabilidad, su eficiente sistema híbrido, un interior amplio y unos consumos muy contenidos. Además, su reputación ha convertido al modelo japonés en una apuesta segura para miles de conductores que buscan un coche práctico para el día a día y los viajes largos.

Sin embargo, existe un rival que ha ido ganando terreno en los últimos años. Es el Kia Sportage, un modelo que combina un diseño mucho más llamativo con un elevado nivel de confort, un gran espacio interior y un precio especialmente competitivo.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El Kia Sportage se atreve con colosos como el Toyota RAV4

En concreto, le planta cara en dos versiones. La híbrida autorrecargable HEV es una de ellas. Combina un motor 1.6 T-GDI de gasolina con un propulsor eléctrico para desarrollar 239 CV y 280 Nm de par máximo. Va asociado a un cambio automático de seis velocidades con convertidor de par y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 196 km/h y homologa un consumo medio de solo 5,5 l/100 km.

Esta variante híbrida tiene un precio de catálogo de 40.148 euros, pero actualmente puede adquirirse desde 29.780 euros según la oferta anunciada por Kia. El RAV4 de 218 CV arranca en 43.500 euros al contado o 42.200 euros financiados.

Para quienes quieran un paso más, la gama también ofrece un Sportage híbrido enchufable de 245 CV, con tracción total y un precio desde 44.230 euros. El RAV4 PHEV con 306 CV empieza en 47.075 euros.

El equipamiento tampoco se queda atrás

En cualquiera de sus versiones, el SUV coreano incluye un equipamiento de serie muy completo. Dispone de pantalla curva de 12,3 pulgadas, navegador Kia Connect, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, acceso y arranque sin llave, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, retrovisores eléctricos y calefactables, además de reconocimiento de señales de tráfico y asistente de mantenimiento de carril.

La seguridad también está muy presente. De serie incorpora frenada automática de emergencia con detección de peatones y funcionamiento en intersecciones, detector de fatiga, control electrónico de estabilidad, ayuda al arranque en pendiente y diferentes asistentes que hacen la conducción más cómoda tanto en ciudad como en carretera. Todo ello acompañado por un habitáculo amplio y unos acabados que transmiten una elevada sensación de calidad.