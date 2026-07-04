Más bonito y, para la mayoría, mejor que el Nissan Qashqai y perfecto para familias

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 02:33h.

Hasta 200 CV de potencia, espacio para toda la familia, etiqueta ECO y un consumo inferior a los 5 litros cada 100 km

Nissan renueva su Leaf con una apuesta ganadora

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El Nissan Qashqai lleva años siendo una de las grandes referencias entre los SUV familiares. Su comportamiento, sus motores electrificados y su equilibrio general explican buena parte de su éxito. Sin embargo, la competencia no deja de crecer. Uno de los modelos que más argumentos reúne para ponerle las cosas difíciles es el Renault Austral, un SUV que apuesta por un diseño más moderno, un interior muy tecnológico y una gama mecánica adaptada a todo tipo de conductores.

Con 4,51 metros de longitud, una batalla de 2,67 metros y un maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.525 litros, el Austral ofrece espacio de sobra para el uso diario y los viajes en familia. Además, destaca por su confort de marcha, una buena insonorización y una calidad de acabados que lo sitúan entre los modelos más interesantes de su categoría.

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Espacio para toda la familia, elegancia y mucha eficiencia

La versión de acceso monta un motor de gasolina 1.3 con hibridación ligera de 48 voltios. Desarrolla 158 CV y 270 Nm de par, trabaja con un cambio automático CVT y tracción delantera, y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos, alcanza 180 km/h y homologa un consumo medio de 6,4 litros cada 100 kilómetros. Está disponible desde 33.300 euros al contado o 28.468 euros financiados.

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Quienes busquen un consumo todavía más contenido pueden optar por el Austral E-Tech Full Hybrid. Esta versión desarrolla 200 CV y 205 Nm de par máximo gracias a su sistema híbrido. Completa el 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza 175 km/h y reduce el consumo hasta solo 4,7 litros cada 100 kilómetros. Su precio arranca en 36.916 euros al contado o 31.551 euros financiados.

El equipamiento también está a la altura

El acabado Evolution, que abre la gama, ya presume de una dotación muy completa. Incluye el sistema multimedia OpenR Link con pantalla de 9 pulgadas y servicios de Google, cuadro de instrumentos digital, climatizador automático bizona, cámara de visión trasera, llantas de aleación de 17 pulgadas, conectividad para el smartphone y numerosos detalles orientados al confort.

En seguridad tampoco decepciona. Incorpora control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, reconocimiento de señales de tráfico, alerta y asistente de mantenimiento de carril, detector de fatiga, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, además de llamada automática de emergencia y un completo conjunto de airbags.