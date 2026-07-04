La nueva Indian Sport Chief RT es una de las customs más espectaculares de la historia de la marca

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 04:26h.

A nivel estético hay pocas cosas que se le puedan reprochar

Usar el freno motor no daña la moto

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A día de hoy hay pocas motos que nos puedan gustar más que la Indian Sport Chief RT, una de las customs más espectaculares que recordamos haber visto en mucho tiempo, y que se merece todos los elogios que recibe. Es espectacular de principio a fin, y la base es la clásica, pero añadiéndole un par de maletas laterales con una capacidad de 37 litros, para guardar todo lo que te haga falta. A nivel estético hay pocas cosas que se le puedan reprochar, pues presume de una imagen impactante, marcada por el carenado de estilo retro y su manillar elevado, con abrazaderas triples y mecanizadas.

El depósito de combustible tiene una capacidad de 15 litros, con un guardabarros trasero de forma abombada, lo que idealiza la figura, mientras que el motor empleado tiene una cilindrada de 1890 centímetros cúbicos. Tiene un empuje brutal desde bajas revoluciones, con un par motor de 156 Nm a tan solo 3.300 revoluciones por minuto, y la potencia tampoco se queda atrás. Aparte, tiene tres modos de conducción y control de velocidad de crucero.

En la parte ciclo, se puede destacar el chasis de acero, la horquilla invertida KYB, los amortiguadores Fox ajustables en precarga o los frenos Brembo. Y dentro del nivel de equipamiento que posee, resalta la iluminación full LED, el faro delantero con iluminación adaptativa en función de la inclinación de la moto, la llave de proximidad o la pantalla táctil con conectividad para gestionar todo lo que necesites. Así que no echamos de menos prácticamente nada en esta moto.

La Indian Sport Chief RT se puede conseguir a partir de los 24.490 euros

Para conseguir la Indian Sport Chief RT, lo único que tendrás que hacer es poner encima de la mesa un total de 24.490 euros, una cifra que la convierte en una de las mejores motos en relación calidad-precio, con mucha diferencia.