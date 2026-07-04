Moto Guzzi acerca la V85 TT, la moto que muchos consideran una gran aliada para devorar kilómetros

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 00:47h.

Es una trail perfecta, que además se puede limitar para el carné A2

La moto más bonita, la Moto Guzzi V8 500, regresa a la vida

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Moto Guzzi tiene en su catálogo una serie de modelos que consiguen dejarnos sin respiración, y este es el caso de la V 85 TT, la moto que muchos consideran como la mejor aliada para devorar kilómetros con comodidad. Es espectacular de principio a fin, y basta con analizar en detalle todo lo que ofrece para darse cuenta de que hay pocas opciones mejores. Tiene una estética peculiar, y es una trail perfecta, que además se puede limitar para el carné A2.

Está inspirada en las grandes trail africanas de la década de los 80, con elementos que la hacen única como el guardabarros delantero elevado o la doble óptica frontal, lo que le da una personalidad distinta a las demás, pero sin renunciar a la tecnología actual, como se puede comprobar con la iluminación LED con luz de día DRL. Y en 2024 tuvo una importante renovación a fondo, en la que se puede destacar una mejor respuesta del acelerador, la homologación Euro 5+, el cubre manos más ancho, las piñas del manillar, la IMU de seis ejes o los sensores de detonación.

El motor que equipa esta moto es de 850 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 80 CV a 7.750 revoluciones por minuto, que entrega un par máximo de 83 Nm a 5.100 rpm. Es una moto muy divertida y agradable de conducir, que declara un consumo razonable, que no llega a los cinco litros por cada 100 kilómetros, y que está dotada con cuatro modos de conducción. Y no le faltan el control de tracción, el ABS, el control de velocidad de crucero o la pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Moto Guzzi V 85 TT tiene un coste de 14.050 euros

Para llevarte a casa la Moto Guzzi V 85 TT, que afirmamos desde ya que es una de las mejores motos que se han creado nunca, no hará falta que pagues más que un total de 14.050 euros.