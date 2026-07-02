Suzuki pone al alcance la SV 7GX, la moto que muchos consideran una de las más versátiles

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 18:49h.

El motor que equipa esta moto destaca por su fiabilidad

La nueva deportiva de Suzuki es la más bonita de la marca

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Suzuki sabe cómo hacer motos versátiles, con buenas prestaciones y un gran equipamiento, que enamore a todos. Y esa es la mejor descripción que se le puede dar a la SV 7 GX, una sport turismo con la tecnología de última generación, así como la electrónica más desarrollada del mercado, lo que provoca que sea una apuesta segura. Tanto el diseño exterior como los detalles pequeños la convierten en una opción ideal, y no nos puede enamorar más.

El motor que equipa esta moto destaca por su fiabilidad, siendo de dos cilindros en V, con una cilindrada de 645 centímetros cúbicos. La respuesta es lineal y progresiva, con mucho empuje en bajo y medio régimen, y declara una potencia de 73 CV, así como un par máximo de 64 Nm a 6.800 revoluciones por minuto, con un consumo declarado que no alcanza los 4 litros por cada 100 kilómetros. Y la gestión electrónica se realiza mediante un paquete SIRS.

Consta de un acelerador electrónico que permite escoger entre tres modos de conducción, e incorpora un control de tracción regulable en tres niveles y desconectable, así como quickshifter. La instrumentación se completa gracias a una pantalla TFT de 4,2 pulgadas con varios modos de visualización, y es posible conectarla al móvil con aplicación propia. Sin duda, queda claro que es una moto maravillosa a la que es difícil encontrar puntos negativos.

El precio también ayuda a decidirse por la compra de la Suzuki SV 7 GX

Otro punto a favor de esta moto que ayuda a decidirse por su adquisición radica en el hecho de que su coste sea tan asumible, al necesitar únicamente un total de 7.999 euros si quieres que la Suzuki SV 7 GX sea tuya.