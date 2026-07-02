Kia tiene el que, para muchos, es el crossover híbrido más práctico del mercado

eldesmarque.com 02 JUL 2026 - 06:24h.

Dinámico para la ciudad, pero suficientemente grande para viajar

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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Encontrar un coche que sirva igual de bien para la ciudad que para viajar no siempre es fácil. Sin embargo, el Kia Niro lleva años demostrando que existe un punto intermedio muy interesante. Su tamaño contenido, su eficiente mecánica híbrida y un interior bien aprovechado lo convierten, para muchos conductores, en uno de los crossover más prácticos del mercado.

Con 4,42 metros de longitud, el Niro resulta cómodo para moverse entre el tráfico y aparcar. Al mismo tiempo ofrece un amplio habitáculo y un maletero de 451 litros, ampliable hasta 1.445 litros al abatir los asientos posteriores. Es un equilibrio difícil de encontrar y uno de sus grandes argumentos frente a rivales como el Toyota C-HR o el MG ZS Hybrid+.

Este Kia es una de las opciones más inteligentes para quienes lo quieren todo

La versión híbrida autorrecargable combina un motor de gasolina 1.6 GDI con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 138 CV y un par máximo de 265 Nm. Toda la fuerza llega al eje delantero mediante un cambio automático de seis velocidades, una solución que apuesta por la suavidad y el confort en cualquier recorrido.

Las prestaciones son suficientes para el día a día. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos, alcanza una velocidad máxima de 170 km/h y homologa un consumo medio de solo 4,5 litros cada 100 kilómetros. Gracias a ello consigue contener el gasto de combustible sin obligar al conductor a modificar sus hábitos de uso.

También hay una versión híbrida autorrecargable

El acabado Concept, que ya es el de acceso, ofrece una dotación muy completa. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, navegador Kia Connect con pantalla de 10,25 pulgadas, cámara de marcha atrás, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, barras de techo, sensores de aparcamiento traseros y encendido automático de luces.

También incorpora numerosos asistentes de seguridad. Destacan el asistente de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia con reconocimiento de peatones, el asistente para luces de carretera y el sistema de prevención de colisiones al salir de una plaza de aparcamiento, tecnologías que mejoran la tranquilidad al volante.

Otro de sus grandes atractivos está en el precio. El Kia Niro tiene una tarifa oficial de 32.342 euros, aunque actualmente puede adquirirse desde 23.880 euros, según la web de la marca. Y para quienes necesiten más autonomía eléctrica existe, además, una variante híbrida enchufable de 180 CV, con alrededor de 60 kilómetros de recorrido sin emisiones y un precio de partida de 39.390 euros.