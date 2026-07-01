Coches y Motos 01 JUL 2026 - 22:12h.

Los nuevos Clase C llegan dispuestos a cambiar el rumbo del mercado

Punto y final a uno de los Mercedes más aclamados

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Durante años, el Mercedes Clase C ha sido una de las grandes referencias entre las berlinas de tamaño medio. Ahora, Mercedes quiere repetir esa historia, pero con una receta completamente distinta. La marca alemana ha apostado por una versión 100% eléctrica que está despertando un interés inesperado incluso antes de que las primeras unidades lleguen a la calle. Todo apunta a que la jugada le está saliendo mejor de lo previsto.

Lo más llamativo no es únicamente el volumen de reservas, sino el perfil de quienes se interesan por él. Muchos proceden de modelos híbridos enchufables, convencidos de que la nueva generación de eléctricos ya ofrece autonomía suficiente para olvidarse del motor de gasolina. Mercedes parece haber dado con la tecla en un momento clave para el mercado.

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Los nuevos Mercedes Clase C ponen en jaque a los híbridos enchufables

La versión inicial desarrolla 489 CV, dispone de tracción total y homologa hasta 760 kilómetros de autonomía. Son cifras que hace solo unos años parecían reservadas a prototipos. Hoy forman parte de la carta de presentación de una berlina destinada al uso diario.

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Una estrategia que ya tiene continuidad. La firma de la estrella prepara una segunda variante que llegará durante 2027. Será una versión de acceso equipada con un solo motor eléctrico, una batería de 94,5 kWh y una autonomía cercana a 800 kilómetros. Además, todo indica que tendrá un precio sensiblemente inferior al del modelo más potente.

Mercedes se dispone a cambiar el orden del mercado

A todo ello se suma una excelente experiencia de uso. Mercedes ha creado un coche que gira alrededor de la digitalización, con un habitáculo completamente renovado, una gran presencia de pantallas y una interfaz mucho más intuitiva. El objetivo no era hacer un Clase C eléctrico, sino diseñar una berlina que transmitiera desde el primer momento que pertenece a una nueva etapa de la marca.

Este movimiento puede alterar el equilibrio del segmento. Muchos conductores que hasta ahora elegían un PHEV para combinar trayectos urbanos y viajes largos podrían encontrar en este Mercedes una alternativa mucho más lógica. Si la diferencia de precio se reduce y la autonomía sigue creciendo, el atractivo de los híbridos enchufables comenzará a disminuir. Mercedes no solo está ampliando su gama eléctrica. Está redefiniendo el papel de una de sus berlinas más emblemáticas.