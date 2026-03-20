Se vende por menos de lo que cuesta un Mercedes Clase C y, para muchos, una belleza superior

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 20:12h.

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

La berlina que eligen los que mantienen gustos clásicos

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El Mercedes Clase C es una referencia en el segmento premium. Elegante. Tecnológico. Muy equilibrado. Pero no es el único dentro de la marca. Hay un modelo que está ganando protagonismo. El Mercedes CLA, una berlina con un enfoque más emocional y deportivo. Un segmento venido a menos, pero que todavía tiene muchos adeptos.

El diseño es su gran argumento. El CLA apuesta por una silueta tipo coupé. Más baja. Más estilizada. Con una imagen mucho más llamativa. Para muchos, es incluso más bonito que el propio Clase C. Tiene ese toque que entra por los ojos.

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El CLA es el ejemplo de que Mercedes todavía piensa en los gustos clásicos

También ofrece buenas proporciones. Mide 4.723 mm de largo, con una batalla de 2.790 mm. El interior es cómodo. Bien aprovechado. Y el maletero, con 405 litros, cumple para el día a día sin problemas. Frente a rivales como el Audi A3 Sedán o el BMW Serie 3, el CLA aporta una imagen diferente. Más dinámica. Más moderna. Más emocional. Un coche pensado para disfrutarlo también por fuera.

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El precio marca la diferencia. El Mercedes CLA arranca en 46.675 euros, por debajo del Clase C, que parte desde 50.975 euros. Una diferencia importante dentro del segmento premium.

Así es el Mercedes CLA más barato

En el apartado mecánico, el CLA apuesta por la eficiencia. Monta un motor gasolina 1.5 con tecnología MHEV, que desarrolla 136 CV y 230 Nm de par máximo. Todo gestionado por un cambio automático y tracción delantera.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 218 km/h. El consumo medio se queda en 4,9 litros cada 100 km, una cifra muy ajustada.

El equipamiento está a gran nivel. Incluye sistema MBUX, doble pantalla digital, techo panorámico y conectividad completa con Android Auto y Apple CarPlay. Además, cuenta con módulo 5G y navegación avanzada.

En confort, también destaca. Incorpora asientos calefactados, climatizador THERMOTRONIC y acabados de calidad con materiales bien ajustados. Sensación premium desde el primer momento.

En seguridad, el CLA no se queda atrás. Ofrece control de ángulo muerto, asistente de frenada, mantenimiento de carril y sistemas como DISTRONIC o asistente de aparcamiento.