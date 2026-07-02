Audi convierte el Q7 en el coche perfecto para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 01:23h.

La marca alemana estrena nuevo Q7 con dos versiones mecánicas muy solvente

Audi tiene listo el nuevo Q9

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Cuando una familia busca un coche para recorrer muchos kilómetros, no solo valora el espacio. También importa el confort, la seguridad y la tecnología. Con la renovación del Audi Q7, la firma de los cuatro aros refuerza precisamente esos apartados y mantiene a su gran SUV entre las referencias del segmento premium.

Una de sus principales bazas es la versatilidad. Puede configurarse con hasta siete plazas, lo que le permite adaptarse tanto al uso diario como a los viajes con toda la familia. El habitáculo ofrece un elevado nivel de calidad y una sensación de amplitud que resulta especialmente agradable en desplazamientos largos.

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La gama mecánica apuesta por un eficiente motor V6 de 3.0 litros con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Está disponible con 245 CV o 299 CV, siempre asociado al cambio automático Tiptronic de ocho velocidades y al sistema de tracción integral quattro. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja cada vez más importante para circular por muchas ciudades.

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Audi también ha reforzado la dotación de serie. Desde el acabado Advanced incorpora faros Matrix LED, cuadro de instrumentos digital OLED de 11,9 pulgadas, pantalla central de 14,5 pulgadas, navegador, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador de tres zonas, llave digital, asientos eléctricos calefactados con memoria y un completo paquete de asistentes a la conducción.

Precios para no todos los bolsillos

Quienes busquen una imagen más deportiva pueden optar por el acabado S line, que añade llantas de 21 pulgadas, una pantalla específica para el acompañante, un interior con detalles exclusivos y asientos deportivos. Por encima se sitúa el Black line, que apuesta por un aspecto todavía más exclusivo gracias a las llantas Audi Sport de 23 pulgadas, tapicería de cuero napa y asientos con masaje, ventilación y calefacción.

El precio varía según la mecánica y el nivel de acabado. La versión Advanced parte de 101.330 euros con 245 CV y de 104.200 euros con 299 CV. El S line está disponible desde 94.700 euros y 98.500 euros, mientras que el Black line alcanza los 108.630 euros y 115.760 euros, respectivamente.