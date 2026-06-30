La alternativa al Tesla Model Y que cada vez más conductores consideran más bonita y refinada

Coches y Motos 30 JUN 2026 - 06:11h.

Es la opción económica para quienes buscan un SUV eléctrico premium para toda la familia

Tesla reinventa su modelo más vendido de la historia

Compartir







El mercado de los SUV eléctricos premium ya no gira únicamente alrededor del Tesla Model Y. Cada vez son más las marcas que apuestan por un enfoque diferente, donde el protagonismo recae en el diseño, la calidad de acabados y el confort de marcha. Uno de los modelos que mejor representa esa filosofía es el Polestar 4, un vehículo con personalidad propia que apuesta por una imagen elegante y una experiencia de conducción mucho más refinada.

Con 4,84 metros de longitud, una batalla de 2,999 metros y un maletero de 526 litros, el Polestar 4 ofrece un interior amplio y muy bien aprovechado. Frente a rivales como el Tesla Model Y o el Lexus RZ, transmite una sensación premium. Su silueta deportiva, las puertas con manillas ocultas y la cuidada aerodinámica refuerzan una imagen moderna que no pasa desapercibida.

PUEDE INTERESARTE Tesla hace más atractivo al Model Y

El SUV eléctrico premium familiar para quienes no quieren pasar la barrera de los 50.000 euros

Uno de sus grandes argumentos es el precio. Aunque su tarifa oficial parte de 65.900 euros, actualmente puede adquirirse desde 49.900 euros, una diferencia muy importante que lo convierte en una de las opciones más interesantes dentro del segmento de los SUV eléctricos de alta gama.

PUEDE INTERESARTE Tesla fabrica el primer coche sin volante ni pedales

La versión de acceso incorpora un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm de par máximo, asociado a una transmisión automática. Completa el 0 a 100 km/h en 7,1 segundos, alcanza 200 km/h de velocidad máxima y homologa hasta 620 kilómetros de autonomía WLTP. Son cifras que permiten afrontar tanto el uso diario como los viajes largos con total tranquilidad.

Un equipamiento a la altura del conjunto

El equipamiento también juega un papel decisivo. Desde el acabado Auto incorpora faros LED, asientos delanteros eléctricos y calefactados, climatizador bizona con bomba de calor, carga inalámbrica para el móvil, portón trasero eléctrico, cristales laminados con aislamiento acústico y una iluminación ambiental inspirada en el sistema solar, aportando un ambiente muy exclusivo al habitáculo.

En el apartado tecnológico destaca una instrumentación digital de 10,2 pulgadas, una gran pantalla central de 15,4 pulgadas con servicios de Google, conectividad 5G, actualizaciones inalámbricas, Apple CarPlay sin cables y aplicaciones como Google Maps, Spotify, Waze o YouTube. A ello se suma una completa cámara 360º, doce sensores ultrasónicos y un amplio conjunto de asistentes a la conducción de última generación.

Y para rematar, la garantía. La batería está cubierta durante 8 años o 160.000 kilómetros, asegurando la reparación o sustitución en caso de pérdida anormal de rendimiento.