Más llamativa y, para muchos, la alternativa versátil a la Yamaha TMAX

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 07:57h.

Es mucho más que una moto, pues combina lo mejor de todos los mundos

Yamaha tiene la aventurera más bonita de 2026

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La Yamaha TMAX se lleva la palma cuando hablamos de las mejores motos de media cilindrada. Pero en Honda no se quedan atrás con algunas de sus propuestas, como es el caso de la X-ADV, uno de los modelos más versátiles que se recuerdan, con componentes de gran calidad, que la acaban por hacer una moto premium. Es mucho más que una moto, pues combina lo mejor de todos los mundos, haciéndola ideal para lo que necesites.

Se construye a partir de un motor de dos cilindros en paralelo con ocho válvulas, y un cambio de doble embrague, asociado a seis velocidades. La cilindrada del motor es de 745 centímetros cúbicos, y declara una potencia de 58,6 CV a 6.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 69 Nm a 4.750 rpm. La refrigeración es líquida, y el consumo es muy moderado, de apenas 3,6 litros por cada 100 kilómetros, una locura. Mientras que la velocidad máxima que alcanza es de 168 kilómetros por hora.

No es ni una maxi scooter al uso ni una trail, sino una combinación de ambas, con un resultado difícil de mejorar, como salta a la vista. Y además de sus buenas prestaciones, cuenta con un buen nivel de ayudas a la conducción y de equipamiento, lo que la hace más completa. Pero creemos que lo que la hace diferente y mejor que la mayoría es su cuidado diseño, pues puede presumir de una estética que no deja a nadie indiferente, y que es envidiable.

La Honda X-ADV está disponible a partir de los 13.500 euros

Para llevarte a casa la Honda X-ADV no se necesita ninguna inversión astronómica que deje temblando tu economía. Bastará con un total de 13.500 euros, un precio en el que también se incluyen seis años de garantía oficial.