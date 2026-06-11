Yamaha tiene la aventurera más bonita de 2026

Coches y Motos 11 JUN 2026 - 08:39h.

Sencillez, fiabilidad y una capacidad off-road

Yamaha tiene una naked barata que parece premium

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Si por algo se ha caracterizado siempre Yamaha, es por crear motos aventureras increíbles, y a un precio difícil de mejorar. Y es lo que han vuelto a hacer en este 2026, creando un modelo que nos ha cautivado al instante, dejándonos los ojos abiertos como platos. Hablamos de la Ténéré World Raid, que cumple con todos los requisitos necesarios para que se la pueda considerar como una de las mejores compras que se pueden hacer en estos momentos,

Ya adelantamos que no es la moto más potente, ni tampoco la más mecánica. Pero no lo necesita, gracias a su sensacional combinación de sencillez, fiabilidad y una capacidad off-road que se encarga de situarla entre las mejores del mercado. Es una moto viajera y ambiciosa, con una autonomía sensacional, así como un equipamiento realmente avanzado y una preparación ideal. Todo esto provoca que no deje de acumular elogios por donde pasa.

En el interior de la moto nos encontramos con un motor bicilíndrico de cuatro tiempos, con una cilindrada de 689 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia máxima de 73,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 68 Nm a 6.500 rpm. El cambio es de seis velocidades, con refrigeración líquida e inyección electrónica, y el consumo declarado es de 4,3 litros por cada 100 kilómetros. Esto provoca que la autonomía ronde los 500 kilómetros, perfecta para hacer grandes viajes.

El coste de la Yamaha Ténéré World Raid es de 13.199 euros

Para conseguir la Yamaha Ténéré World Raid, lo único que necesitas hacer es una inversión total de 13.199 euros, una cifra que la coloca al alcance de prácticamente todas las economías. Así que es una oportunidad magnífica para hacerte con una de ls mejores motos que existen en todo el segmento de las adventure.