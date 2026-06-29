El modelo que amenaza el reinado del Toyota C-HR gracias a su diseño rompedor

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 13:04h.

Una alternativa de muy marcado carácter premium

Lo último de Toyota no es lo que te esperabas

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Tras el enorme éxito comercial del Toyota C-HR híbrido, la marca japonesa ha decidido dar un paso más en su estrategia de electrificación con el lanzamiento del nuevo Toyota C-HR+, una versión 100% eléctrica que crece en tamaño, gana presencia y apuesta por una tecnología mucho más avanzada. Con 4,52 metros de longitud, es más grande que el C-HR convencional y nace con el objetivo de competir de tú a tú con los SUV eléctricos más modernos del mercado.

Sin embargo, llega a un segmento que empieza a estar bastante competido. Uno de los rivales que más argumentos tiene para complicarle las cosas es el Peugeot E-3008, un modelo que destaca por su diseño rompedor, su gran calidad y una autonomía que también supera los 500 kilómetros.

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El Peugeot E-3008 marca perfil al Toyota C-HR+

El Toyota C-HR+ mide 4,52 metros de longitud, cuenta con una distancia entre ejes de 2,75 metros y un maletero de 416 litros. El Peugeot E-3008, por su parte, alcanza los 4,54 metros, ofrece una batalla de 2,739 metros y mejora la capacidad de carga con 520 litros de maletero. Mientras que ambos apuestan por una silueta de inspiración coupé.

En el apartado mecánico, el Toyota ofrece dos versiones. La primera entrega 224 CV y 269 Nm de par, con tracción delantera y una batería de 77 kWh. Homologa hasta 600 kilómetros de autonomía WLTP, acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. Su precio arranca en 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiado, convirtiéndose en una de las propuestas más competitivas de la categoría.

Por encima se sitúa el acabado Spirit, equipado con dos motores eléctricos y 343 CV, además de 438 Nm de par máximo y tracción total AWD-i. Reduce el 0 a 100 km/h hasta 5,2 segundos, mantiene una velocidad máxima de 180 km/h y homologa 475 kilómetros de autonomía. Su tarifa parte de 42.625 euros, incorporando además un equipamiento orientado al segmento premium.

El Peugeot es la opción de carácter premium

El Peugeot E-3008, por su parte, responde con una mecánica eléctrica de 210 CV, 345 Nm de par máximo y una batería de 78 kWh. Homologa 526 kilómetros de autonomía WLTP, acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 170 km/h. Está disponible desde 42.530 euros al contado o 40.530 euros financiado, una cifra razonable teniendo en cuenta su calidad, comparable a muchos premium, y nivel tecnológico.

En materia de equipamiento, ambos llegan muy bien preparados. El Toyota incorpora de serie pantalla táctil de 14 pulgadas, climatizador bizona, portón eléctrico, asientos calefactables, volante calefactable, cargador embarcado de 11 kW, cámara trasera y el paquete Toyota Safety Sense. El Peugeot responde con el sistema i-Connect, cámara de 180 grados, climatizador bizona, acceso manos libres, faros LED, control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales y un completo paquete de asistentes a la conducción.