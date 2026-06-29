La alternativa al Audi Q3 que sorprende por su diseño elegante y su gran equipamiento

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 02:21h.

Premium como el Audi, pero con la fiabilidad probada de Toyota

Audi tiene listo el nuevo Q9

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Quien busca un SUV premium compacto suele fijarse primero en modelos como el Mercedes GLA o el Audi Q3. Sin embargo, existe una alternativa japonesa que cada vez convence a más compradores. El Lexus UX apuesta por una fórmula diferente, basada en un diseño elegante, una mecánica híbrida muy eficiente y un equipamiento de serie difícil de igualar.

Uno de sus grandes argumentos es el precio. Actualmente está disponible desde 39.500 euros financiado con Lexus Privilege o por 42.650 euros al contado. Una tarifa competitiva dentro del segmento premium, especialmente si se tiene en cuenta todo lo que ofrece desde la versión de acceso.

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La fiabilidad de Toyota, pero con sello premium

Su diseño mantiene la identidad característica de Lexus. El frontal resulta muy llamativo gracias a la gran parrilla de la marca y a unos grupos ópticos de líneas afiladas. La carrocería transmite deportividad sin caer en excesos, mientras que las dimensiones, con 4,49 metros de longitud, permiten combinar una buena presencia con una gran facilidad para moverse tanto en ciudad como por carretera.

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Bajo el capó encontramos la mecánica 300h, un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor gasolina de 2,0 litros con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 199 CV. Está asociado a un cambio automático e-CVT y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para circular por zonas de bajas emisiones.

Prestaciones y equipamiento a la altura

Las prestaciones también son equilibradas. El Lexus UX acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos, alcanza una velocidad máxima de 177 km/h y homologa un consumo medio de apenas 5 litros cada 100 kilómetros. Unas cifras que demuestran el buen compromiso entre rendimiento y eficiencia.

El equipamiento tampoco decepciona. De serie incorpora llantas de 18 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, faros LED, techo solar eléctrico, climatizador bizona, navegador, Android Auto y Apple CarPlay, además de asientos delanteros calefactables y acceso sin llave.

A ello se suma una completa dotación de asistentes de conducción, con control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, cámara trasera, sensores de aparcamiento, aviso de tráfico cruzado, asistente de arranque en pendiente y sistema de llamada de emergencia.