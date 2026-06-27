Coches y Motos 27 JUN 2026 - 20:12h.

Fiabilidad japonesa, diseño muy elegante y mucha eficiencia

El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito de la marca

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Los SUV chinos están ocupando buena parte de la actualidad del automóvil. Marcas como Omoda, MG o BYD han conseguido atraer la atención de miles de compradores gracias a sus precios competitivos. Sin embargo, mientras todos miran hacia esas nuevas propuestas, Mazda responde con una de las ofertas más interesantes del momento en uno de sus modelos más equilibrados, el CX-30.

Además, la firma japonesa ya ha anunciado novedades para la gama 2027 de este SUV. Pero mientras no llegan las actualizaciones, el modelo actual se puede adquirir con un importante descuento. Su precio oficial es de 30.086 euros, pero Mazda lo anuncia desde 27.170 euros al contado o 25.770 euros financiado. Esto supone una rebaja de hasta 4.316 euros, una cifra muy difícil de ignorar.

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Fiabilidad japonesa y mucha eficiencia

El CX-30 sigue siendo uno de los SUV compactos más completos de su categoría. Con 4,39 metros de longitud, ofrece un tamaño ideal para moverse por ciudad y carretera. También presume de una excelente habitabilidad. Su maletero alcanza los 430 litros, ampliables hasta 1.406 litros, lo que permite afrontar viajes, escapadas o actividades familiares con total comodidad. Y entre sus rivales destacan el Toyota C-HR o el Kia Niro.

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Bajo el capó encontramos un motor e-Skyactiv-G de 2,5 litros, asociado a un sistema de hibridación ligera M Hybrid de 24 voltios. Desarrolla 140 CV y 238 Nm de par máximo. Gracias a esta tecnología disfruta de la apreciada etiqueta ECO de la DGT. Un detalle cada vez más importante para circular sin restricciones por muchas ciudades españolas.

Prestaciones y equipamiento para el Mazda CX-30 en oferta

Las prestaciones también resultan más que suficientes para el día a día. El CX-30 acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 194 km/h. Todo ello acompañado por un consumo medio de apenas 6 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy competitiva para un SUV de estas características.

El equipamiento de serie tampoco se queda atrás. Desde el acabado Prime-Line incorpora llantas de aleación, pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, asistente de voz Alexa, control de crucero adaptativo por radar, sensores de aparcamiento traseros y sistema de audio con seis altavoces.