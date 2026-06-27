La nueva edición limita de Subaru es, para muchos, la más atractiva

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 17:13h.

Eso sí: si la quieres, debes darte prisa, habrá pocas unidades

Subaru despide el icono de los años 90

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Las ediciones limitadas suelen despertar un interés especial entre los aficionados al automóvil. Más aún cuando combinan una imagen diferenciada, un buen nivel de equipamiento y una producción muy reducida. Es precisamente lo que ocurre con el nuevo Subaru Crosstrek 4Wild, una serie exclusiva que llega a España con el objetivo de convertirse en una de las versiones más deseadas de la gama.

La marca japonesa ha decidido fabricar únicamente 100 unidades, lo que convierte a esta edición en una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan algo diferente. Basado en los acabados Field y Touring, el Crosstrek 4Wild añade detalles exclusivos que refuerzan todavía más la personalidad aventurera que siempre ha caracterizado a este modelo.

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Solo 100 unidades del nuevo Subaru Crosstrek 4Wild

Su estética es uno de los aspectos más llamativos. La combinación de colores negro y naranja le aporta una imagen muy distintiva. También destacan los vinilos específicos con la denominación 4Wild, inspirados en el perfil de una montaña. Las molduras laterales personalizadas, el tratamiento especial del pilar C y los detalles exclusivos repartidos por toda la carrocería ayudan a diferenciarlo del resto de versiones.

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Las llantas de aleación negras de 18 pulgadas con detalles naranjas refuerzan esa imagen robusta y aventurera. En la parte trasera también aparecen elementos específicos, como el protector para la zona de carga o el vinilo que rodea el logotipo de la marca. En el habitáculo, las alfombrillas, los marcos de las puertas y el volante reciben igualmente un tratamiento exclusivo.

Una mecánica conocida y muy fiable

Bajo el capó encontramos una de las tecnologías más reconocidas de Subaru. El sistema híbrido e-BOXER combina un motor gasolina bóxer de 2,0 litros con un propulsor eléctrico. El conjunto desarrolla 153 CV y 248 Nm de par máximo. Además, está asociado a una transmisión automática Lineartronic y a la tradicional tracción integral permanente Symmetrical AWD.

El precio del nuevo Subaru Crosstrek 4Wild en España es de 36.300 euros. Puede parecer una cifra importante, pero teniendo en cuenta su equipamiento, su exclusividad y el hecho de que solo existirán cien unidades, muchos lo consideran una de las versiones más atractivas y completas que ha lanzado Subaru en los últimos años.