Kia tiene uno de los SUV más prácticos para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 05:02h.

El Sorento lo tiene todo: espacio, diseño y tecnología

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El Kia Sorento se ha convertido en uno de los SUV familiares más completos del mercado gracias a una fórmula que combina espacio, confort, tecnología y versatilidad. En una época en la que muchos vehículos priorizan el diseño o las prestaciones por encima de la funcionalidad, el modelo surcoreano mantiene una propuesta claramente orientada a satisfacer las necesidades reales de las familias que realizan desplazamientos frecuentes y viajes de larga distancia.

La evolución del Sorento durante los últimos años ha sido especialmente significativa. Kia ha logrado transformar su gran SUV en un producto capaz de competir con modelos de marcas tradicionalmente consideradas premium, mejorando aspectos como la calidad percibida, el equipamiento tecnológico y el refinamiento general de marcha.

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Su tamaño y configuración interior permiten cubrir situaciones muy diversas. Desde los desplazamientos cotidianos hasta los viajes vacacionales más exigentes, el Sorento ofrece una combinación de espacio y comodidad que lo sitúa entre las referencias del segmento. Esa capacidad de adaptación explica buena parte de su creciente protagonismo dentro del mercado europeo.

No es ningún secreto que los compradores valoran cada vez más la practicidad. La posibilidad de transportar a varios ocupantes con comodidad y disponer de suficiente espacio para equipaje se ha convertido en un factor decisivo para muchas familias, y el Sorento responde a estas demandas con una propuesta especialmente equilibrada.

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Un interior pensado para viajar con comodidad

Uno de los aspectos más destacados del Kia Sorento es su habitabilidad. Las generosas dimensiones de la carrocería permiten ofrecer un espacio interior sobresaliente, tanto en las plazas delanteras como en las posteriores.

La disponibilidad de siete plazas constituye uno de sus principales atractivos. Esta configuración permite aumentar notablemente la flexibilidad de uso, facilitando el transporte de familias numerosas o de grupos de pasajeros sin necesidad de recurrir a vehículos de mayores dimensiones.

Los asientos están diseñados para proporcionar un elevado nivel de confort durante trayectos prolongados. La ergonomía, el apoyo lumbar y la amplitud disponible contribuyen a reducir la fatiga, un aspecto especialmente importante cuando se recorren largas distancias por carretera.

Cabe destacar también el excelente aislamiento acústico conseguido por Kia. El trabajo realizado en la insonorización del habitáculo permite disfrutar de un ambiente tranquilo incluso a velocidades elevadas, mejorando notablemente la calidad de los viajes.

El maletero representa otro de sus grandes argumentos. Incluso utilizando varias plazas, mantiene una capacidad destacable para transportar equipaje. Cuando se abaten los asientos posteriores, el volumen disponible se convierte en uno de los más amplios de su categoría.

La sensación general es la de un vehículo concebido para facilitar la vida familiar en cualquier circunstancia.

Tecnología y eficiencia para afrontar cualquier recorrido

El Sorento también destaca por su importante carga tecnológica. El interior incorpora instrumentación digital, sistemas multimedia avanzados y numerosos asistentes destinados a mejorar tanto la seguridad como el confort de conducción.

Por otro lado, la oferta mecánica incluye alternativas electrificadas que permiten reducir consumos sin comprometer las prestaciones. Las versiones híbridas e híbridas enchufables han adquirido una gran relevancia dentro de la gama, respondiendo a las nuevas demandas del mercado.

Llama especialmente la atención el equilibrio entre tamaño y facilidad de conducción. A pesar de sus dimensiones, el Sorento transmite una sensación de control y estabilidad que facilita su utilización tanto en ciudad como en carretera.

La calidad de construcción también supone uno de sus puntos fuertes. Los materiales, los acabados y el nivel de equipamiento han evolucionado de forma considerable, situando al modelo muy cerca de propuestas pertenecientes a segmentos superiores.

El Kia Sorento reafirma así su posición como uno de los SUV familiares más prácticos y completos del mercado. Su amplitud interior, la posibilidad de contar con siete plazas, una tecnología cada vez más avanzada y un elevado nivel de confort lo convierten en una de las mejores opciones para quienes buscan un vehículo preparado para afrontar largos viajes en familia sin renunciar a la versatilidad diaria.