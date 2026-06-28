Honda mejora la Gold Wing, la moto que muchos consideran la compañera perfecta

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 01:48h.

Es el modelo touring por excelencia de la compañía nipona

La Honda la NT1100 se renueva para 2026

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Dentro de las numerosas opciones que existen dentro del catálogo de Honda, nosotros queremos hablar de la Gold Wing, una moto que para muchos es la mejor compañera de rutas. Es el modelo touring por excelencia de la compañía nipona, con un impresionante motor y una mayor capacidad de carga que antes, después de las mejoras que ha sufrido, lo que la convierten en una obra maestra. Y más, después de todas las actualizaciones que se le han aplicado.

Entre ellas, podemos destacar la ansiada homologación Euro 5+, la mejora del DCT a baja velocidad, el nuevo color plata, el sistema de altavoces actualizado o el sistema de intercomunicación por Bluetooth mejorado. Aunque uno de los apartados más característicos de esta moto lo podemos encontrar en su interior, más concretamente, en el motor que equipa, que le da una gran personalidad, al ser de seis cilindros en línea, con 24 válvulas, y una cilindrada de 1833 centímetros cúbicos.

Si hablamos de cifras, declara una potencia de más de 125 CV, con un par máximo sensacional, de 170 Nm a 4.500 rpm. Cuenta con acelerador electrónico que te permite modular la entrega de potencia mediante cuatro modos de conducción, y también se puede gestionar el cambio DCT, la frenada, el control de tracción o la suspensión. Solo está disponible con el sistema semi automático de doble embrague, la iluminación es full LED y la instrumentación se compone de una pantalla TFT de siete pulgadas a todo color, plagada de información.

Consigue la Honda Gold Wing a cambio de 31.500 euros

A cambio de la Honda Gold Wing, el importe total que necesitarás desembolsar es de 31.500 euros, un precio que aunque no sea el más reducido del mercado, sí que merece mucho la pena pagar.