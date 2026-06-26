Más elegante y, para la mayoría, igual de bueno que el Audi Q5, pero más barato

eldesmarque.com 26 JUN 2026 - 10:26h.

No solo llegan modelos low cost desde China: nuevo premium

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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Las marcas chinas ya no se conforman con competir en precio. Ahora quieren plantar cara a los fabricantes premium tradicionales. Chery es una de las que más fuerte está apostando por esta estrategia. Y lo hará con el nuevo Lepas L8, un SUV que llegará a Europa este mismo verano con una combinación muy atractiva de diseño, tecnología y equipamiento.

Se posiciona frente a un Audi Q5 que supera habitualmente los 60.000 euros, el nuevo Lepas L8 arranca en 41.700 euros en su acabado Essence. Incluso la versión más completa, denominada Elegance, se queda en 44.700 euros. La diferencia económica es importante. Especialmente para quienes buscan un SUV amplio y muy equipado sin disparar el presupuesto.

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A nivel estético, el Lepas L8 apuesta por una imagen moderna y sofisticada. El frontal recuerda a algunos modelos premium alemanes, con unos faros divididos en dos niveles y una gran parrilla que domina toda la parte delantera.

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La mecánica elegida es una eficiente versión híbrida enchufable. Combina un motor gasolina 1.5 TGDi con dos motores eléctricos para desarrollar 279 CV y 365 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza 180 km/h y puede recorrer hasta 90 kilómetros en modo eléctrico. Además, su autonomía total se acerca a los 1.300 kilómetros.

Dos acabados a elegir

El acabado Essence, disponible desde 41.700 euros, ya llega cargado de equipamiento. Incluye llantas de 19 pulgadas, portón trasero eléctrico, climatizador bizona, techo panorámico, asientos eléctricos con calefacción y ventilación, cuadro digital de 10,2 pulgadas y una pantalla multimedia de 13,2 pulgadas. Tampoco faltan Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos, cargador para móviles ni un sistema de sonido premium.

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La seguridad también está presente. De serie incorpora frenada automática de emergencia, advertencia de colisión frontal, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado trasero, cámara de 540 grados y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

Por encima se sitúa el acabado Elegance, cuyo precio asciende a 44.700 euros. Añade llantas de 20 pulgadas, asientos con función masaje, tapicería de cuero ecológico, techo solar panorámico, sistema de sonido Sony de ocho altavoces, asistente de aparcamiento autónomo y remoto y hasta 10 airbags.